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Кабмін пропонує заборонити смакові добавки в сигаретах

Новини » Політика     24.12.2019 - 19:42
Кабмін пропонує заборонити смакові добавки в сигаретах
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

МОЗ пропонує заборонити усі смакові добавки, які заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння

Кабінет міністрів України схвалив проект Закону щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну ("Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту "). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Урядового порталу.

Так Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) пропонує заборонити усі смакові добавки, які роблять сигарети “смачними” та заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння.

До заборонених речовин входять:

  • Додатки, що мають властивості робити дим кольоровим;
  • Смако-ароматичні додатки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, пакування, капсули, або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак або інтенсивність диму;
  • Кофеїн, таурин чи інші домішки, які можуть асоціюватись з бадьорістю;
  • Вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі сигарет і смакові домішки у сигаретах.

Також проектом Закону запроваджуються нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські та займатимуть значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Крім тютюнових виробів, проект Закону запроваджує визначення трав'яного виробу для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згоряння.

Зазначимо, що вперше в Україні пропонується врегулювати поняття “електронна сигарета”.

"У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використати для споживання пари, яка містить нікотин, через мундштук, або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін запускає Національну програму цифрової грамотності населення "Дія: Цифрова освіта". Програма повинна запрацювати з 21 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін готує перерахунок вартості комунальних послуг при їх неякісному наданні.

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