В Україні зміняться ціни на хліб: експерти озвучили прогноз

Ціни на хліб в Україні можуть різко піти вгору через подорожчання газу.

На скільки злетить ціна

Популярний в українців продукт може додати в ціні до 25%. Це відбудеться через значне подорожчання газу, цукру, рослинної олії та пшениці.

"Подорожчання газу в сім разів у порівнянні з цінами попереднього року і подвоєння вартості електроенергії, очевидно, призведе до збільшення їх частки в собівартості хліба. За нашими оцінками, при пікових значеннях цін на енергоносії їх частка в ціні буханця зросте до 15-20%", - повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів (ВАП) Юрій Дученко.

Він нагадав, що в період більш спокійних цін на енергоносії їх частка становила 5-7%.

Дудченко нагадав, що 90% великих і більшість малих хлібопекарських підприємств використовують газ для виробництва хліба і хлібобулочних виробів, при цьому в структурі енергоспоживання підприємств галузі 60% становить газ, а електроенергія - 40%.

Серед інших причин, які викличуть подорожчання випічки також зростання ціни на цукор і рослинну олію вдвічі, зростання цін на пшеницю за рік на 27-29% - з 6,05-6,6 тис.грн/тонну до 7,7-8,5 тис. грн/тонну. Не варто забувати і про інфляцію 10%.