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В Украине изменятся цены на хлеб: эксперты озвучили прогноз

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Понедельник 11 октября 2021 12:43
В Украине изменятся цены на хлеб: эксперты озвучили прогноз Фото: В Украине вырастут цены на хлеб (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Цены на хлеб в Украине могут резко пойти вверх из-за подорожания газа.

Такой прогноз озвучили во Всеукраинской ассоциации пекарей, пишет "Интерфакс Украина".

На сколько взлетит цена

Популярный у украинцев продукт может добавить в цене до 25%. Это произойдет из-за значительного подорожания газа, сахара, растительного масла и пшеницы.

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%", - сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

Он напомнил, что в период более спокойных цен на энергоносители их доля составляла 5-7%.

Дудченко напомнил, что 90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия - 40%.

Среди других причин, которые вызовут подорожание выпечки также рост цены на сахар и растительного масла вдвое, рост цен на пшеницу за год на 27-29% - с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну. Не стоит забывать и об инфляции 10%.

Как мы ранее писали, в Украине изменится цена на сахар.

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