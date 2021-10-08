В Україні зміниться ціна на цукор: якою вона буде

Ціна на цукор в Україні повинна знизиться незабаром. Вона становитиме від 23 до 25 гривень за кілограм.

Чому цукор подешевшає

Ціна на цукор знизиться через те, що цього року в Україні урожай цукрових буряків набагато вищий, ніж був у 2020 році. А це істотно відіб'ється на цінах в роздробі.

"Збір врожаю цукрових буряків тільки почався - зібраний урожай лише з близько 20-30 відсотків посівних площ, тому точні прогнози робити поки рано. Але однозначно урожай цукрових буряків буде краще, ніж минулого року", – розповіла Литвин.

Відзначимо, що обсяг виробництва цукру залежить не тільки від валового збору буряків, а й від вмісту сахарози в буряках. Погодні умови цього року були сприятливими для формування хороших показників цукристості буряків.

"Тому вже зараз з повною впевненістю можна сказати, що цукру буде вироблено більше, ніж у попередньому році, і його цілком вистачить для задоволення внутрішніх потреб без додаткового імпорту сировини", – підкреслила аналітик.

Скільки зараз коштує цукор в магазинах

Зараз у роздробі ціна кілограма цукру стартує від 27 гривень. Це стосується демократичних супермаркетів. У найближчі місяці прогнозують зниження ціни.