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В Україні запрацювали літні дитячі табори: куди відправити школяра і за скільки

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П'ятниця 03 червня 2022 11:10
В Україні запрацювали літні дитячі табори: куди відправити школяра і за скільки Фото: Дитячі табори 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні близько трьох тисяч дитячих таборів, куди можна на літо відправити дітей та підлітків. Цьогоріч, запрацюють не всі заклади - тільки ті, де відносно безпечно, нема активних бойових дій чи загрози вторгнення ворога.

Які табори запрацюють, як відправити туди дитину, скільки це коштуватиме - читайте нижче в нашому матеріалі.

Відкриття дитячих таборів підтвердила перша леді, Олена Зеленська.

"Дитячі табори запрацюють! Не всі (їх у нас понад три тисячі) і не у всіх регіонах, а лише там, де безпечно. Але після важкої весни ми маємо дати дітям літо та можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб", - розповіла вона в останньому інтерв'ю.

Які табори працюватимуть в Києві

В Києві та області буде відкрито кілька десятків дитячих таборів. Туди приймають як малюків, так і підлітків. Віковий діапазон від 5 до 17 років, тобто перебування в таборах може бути денним (коли ви приводите дитину на кілька годин щодня), так і добовим (найчастіше зміна триває від 7 до 14 днів).

Пропонуються різні напрямки розвитку дітей: англійська мова, спортивні табори, наукові, IT, театральні тощо. Вартість від 5 тисяч гривень.

Список, контакти, умови, актуальні ціни можна подивитися за посиланнями тут.

Дітей можна відправити в Карпати

Захід України також пропонує кілька десятків таборів. Головна мета, звісно ж, походи в гори. Крім того пропонуються спортивні заходи, табори з вивченням англійської, IT-табори тощо.

Ціна від 4 до 20 тисяч гривень за зміну (зміни від 7 до 14 днів)

Список, умови, актуальні ціни можна подивитися тут.

Інші регіони України

Щоб знайти дитячий табір в інших областях, необхідно зайти на сайт, обрати категорію "Дитячі табори", а також "Область". Пошуковик видасть необхідну інформацію про заходи й заклади, які приймають дітлахів в літньому сезоні 2022.

Якщо вашій дитині від двох років, її можна відправити до дитячого садочку. Читайте, як це зробити у Львові, та Івано-Франківську.

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