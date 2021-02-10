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Робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 18:54
Робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні Робота шкіл і дитсадків у Києві в умовах негоди (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві 11 і 12 лютого через негоду закриваються школи і дитсадки. При цьому школярі будуть переведені на дистанційне навчання.

Про це повідомляє КМДА.

Столична влада звернулася до керівників компаній і установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати, що деяким батькам доведеться працювати віддалено з дому в ці дні.

Влада вважає, що припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг.

"Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми, - майже 500 тисяч осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Варто зазначити, що сьогодні, 10 лютого, в Києві спостерігається складна ситуація з рухом громадського транспорту. Через те, що дороги не розчищені, в місті дуже великі затори і відбувається багато аварій.

Водії громадського транспорту і маршруток витрачають набагато більше часу на маршрут, ніж зазвичай. Жителів і гостей столиці закликали не розраховувати на графік руху транспорту, оскільки він повністю збився.

Пішоходи також обурюються тим, що тротуари не прибрані і їм дуже складно пересуватися по слизькій дорозі.

При цьому ситуацією скористалися таксисти підняли ціни на свої послуги у два-три рази. За їх словами, іншого виходу немає, бо вони витрачають на поїздки набагато більше часу ніж зазвичай.

Ми також писали про те, що в Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найбільше людей було на станції метро "Вокзальна" і "Позняки".

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