Робота шкіл і дитсадків у Києві через негоду зупиняється на два дні
У Києві 11 і 12 лютого через негоду закриваються школи і дитсадки. При цьому школярі будуть переведені на дистанційне навчання.
Про це повідомляє КМДА.
Столична влада звернулася до керівників компаній і установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати, що деяким батькам доведеться працювати віддалено з дому в ці дні.
Влада вважає, що припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автодоріг.
"Тільки у столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми, - майже 500 тисяч осіб. А це і логістика до місць навчання і роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста", - заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Варто зазначити, що сьогодні, 10 лютого, в Києві спостерігається складна ситуація з рухом громадського транспорту. Через те, що дороги не розчищені, в місті дуже великі затори і відбувається багато аварій.
Водії громадського транспорту і маршруток витрачають набагато більше часу на маршрут, ніж зазвичай. Жителів і гостей столиці закликали не розраховувати на графік руху транспорту, оскільки він повністю збився.
Пішоходи також обурюються тим, що тротуари не прибрані і їм дуже складно пересуватися по слизькій дорозі.
При цьому ситуацією скористалися таксисти підняли ціни на свої послуги у два-три рази. За їх словами, іншого виходу немає, бо вони витрачають на поїздки набагато більше часу ніж зазвичай.
Ми також писали про те, що в Києві вранці 10 лютого утворилася величезна тиснява біля входів у метро. Найбільше людей було на станції метро "Вокзальна" і "Позняки".