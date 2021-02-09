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Як працюватимуть школи в Україні до закінчення карантину: в МОН зробили заяву

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 22:01
Як працюватимуть школи в Україні до закінчення карантину: в МОН зробили заяву Навчання на карантині в Україні (фото: УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

В Україні школи будуть працювати в змішаній формі навчання - повноцінній та дистанційній - в умовах адаптивного карантину, який діє до кінця лютого. Обмежувальні заходи через епідемію коронавірусу попередньо будуть продовжені ще до 30 квітня, проте в МОЗ ще не внесли пропозицій, в якому саме форматі.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник оцінив можливість повернення шкіл в режим жорсткого карантину або локдауну, коли все буде переведено на дистанційне навчання.

"На сьогодні чекаємо від МОЗ певних прогнозів і пропозицій щодо подальшого введення або невведенні карантину, але попередньо до 30 квітня такий самий адаптивний карантин буде продовжено, але в якому варіанті - чекаємо від МОЗ", - розповів Шкарлет.

Міністр зазначив, що дистанційне навчання в повному обсязі було застосовано максимум у 30% територіальних громад України "в залежності від тих норм адаптивного карантину, які діяли протягом березня до сьогоднішнього дня".

"Був тримісячний локдаун на початку, але тоді дійсно проходило повноцінне дистанційне навчання. Але в більшості навчальних закладів застосовується змішане навчання - і дистанційне, і повноформатне - залежно від рівня епідеміологічної ситуації", - заявив глава МОН України.

Він також наголосив, що при навчанні онлайн "мінімум на 8% втрата якості відбувається", але змішане і дистанційне навчання дає можливість зберегти та не зупиняти освітній процес.

Раніше вчені НАН України заявили про те, що діти почали частіше хворіти на коронавірус після відкриття шкіл.

Нагадаємо, нещодавно заступник глави МОЗ України Віктор Ляшко розповів, за яких умов школи знову закриють на карантин.

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