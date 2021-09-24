В Україні хочуть поміняти календар свят. Довгих вихідних більше не буде?

Мінкульт пропонує урізати "вихідні"?

Так, на громадське обговорення нещодавно винесли проект Закону України "Про свята, пам'ятні дати та скорботні дні". У ньому пропонується скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю.

"Тобто, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем", - пояснили у відомстві.

Виняток становитимуть такі свята:

Новий Рік

Різдва Христове за юліанським календарем (7 січня)

Різдва Христове за григоріанським календарем (25 грудня)

Великдень

День Святої Трійці

Два останніх завжди відзначаються в неділю, тому наступний понеділок завжди буде вихідним. А ось перші три - в залежності від того, на який день тижня вони потраплять.

При цьому проект не скасовує ті вихідні, які вже передбачені законом. А це:

Новий Рік,

Різдво за юліанським і григоріанським календарем,

8 березня,

Великдень і Трійця за юліанським календарем,

1 і 9 травня,

День Конституції,

День Незалежності,

День захисника і захисниці України.

Перенесення робочих днів на 2022-й вже затвердили

Поки цей законопроект від Мінкульту винесено на громадське обговорення, в Кабміні вже встигли затвердити перенесення робочих днів у 2022-му році. Зокрема, це стосуватиметься 8 березня і Дня Конституції 28 червня.

Обидва свята за календарем випадають на вівторок, тому понеділок перед ними буде неробочим. Замість цього на роботу потрібно буде вийти в суботу на цьому ж тижні.

Таким чином ми відпочивати будемо 5, 6, 7, 8 березня (відпрацьовувати 12-го), а також 25, 26, 27, 28 червня (з відпрацюванням 2 липня).

В Україні може з'явитися ще одне державне свято

Так, під час святкування Дня Незалежності Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня української державності. Його планується відзначати в День Хрещення Руси-України - 28 липня.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, в Україні з'явиться ще один додатковий день для відпочинку.