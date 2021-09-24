В Украине хотят поменять календарь праздников. Длинных выходных больше не будет?

В Украине хотят поменять календарь праздников, отменив дополнительный выходной относительно некоторых дней, если они выпадают на субботу или воскресенье. При этом отменять 8 марта и 1 мая не будут, но и давать бонусы в виде выходного понедельника также не будут. Впрочем, касаться это правило будет не всех праздников.
Предлагаем разобраться, что может измениться в привычном нам календаре праздников и выходных - таких в Украине на сегодня одиннадцать.
Так, на общественное обсуждение недавно вынесли проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбных днях". В нем предлагается отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье.
"То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем", - объяснили в ведомстве.
Исключение составят такие праздники:
Два последних всегда отмечаются в воскресенье, поэтому следующий понедельник всегда будет выходным. А вот первые три - в зависимости от того, на какой день недели они попадут.
При этом проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. А это:
Пока этот законопроект от Минкульта вынесен на общественное обсуждение, в Кабмине уже успели утвердить перенос рабочих дней в 2022-м году. В частности, это коснется 8 марта и Дня конституции 28 июня.
Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому идущий перед ними понедельник будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.
Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).
Так, во время празднования Дня независимости Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Его планируется отмечать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.
Если Верховная Рада поддержит законопроект, в Украине появится еще один дополнительный день для отдыха.
Ранее мы писали, какие выходные будут отмечаться в Украине в октябре 2021 года.