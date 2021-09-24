В Украине хотят поменять календарь праздников. Длинных выходных больше не будет?

Минкульт предлагает урезать "выходные"?

Так, на общественное обсуждение недавно вынесли проект Закона Украины "О праздниках, памятных датах и скорбных днях". В нем предлагается отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье.

"То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем", - объяснили в ведомстве.

Исключение составят такие праздники:

Новый год

Рождество Христово по юлианскому календарю (7 января)

Рождество Христово по григорианскому календарю (25 декабря)

Пасха

День Святой Троицы

Два последних всегда отмечаются в воскресенье, поэтому следующий понедельник всегда будет выходным. А вот первые три - в зависимости от того, на какой день недели они попадут.

При этом проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. А это:

Новый Год,

Рождество по юлианскому и григорианскому календарю,

8 марта,

Пасха и Троица по юлианскому календарю,

1 и 9 мая,

День Конституции,

День Независимости,

День защитника и защитницы Украины.

Перенос рабочих дней на 2022-й уже утвердили

Пока этот законопроект от Минкульта вынесен на общественное обсуждение, в Кабмине уже успели утвердить перенос рабочих дней в 2022-м году. В частности, это коснется 8 марта и Дня конституции 28 июня.

Оба праздника по календарю выпадают на вторник, поэтому идущий перед ними понедельник будет нерабочим. Вместо этого на работу нужно будет выйти в субботу на этой же неделе.

Таким образом мы отдыхать будем 5, 6, 7, 8 марта (отрабатывать 12-го), а также 25, 26, 27, 28 июня (с отработкой 2 июля).

В Украине может появиться еще один государственный праздник

Так, во время празднования Дня независимости Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности. Его планируется отмечать в День крещения Руси-Украины - 28 июля.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, в Украине появится еще один дополнительный день для отдыха.