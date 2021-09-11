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У жовтні українців чекають довгі вихідні: які дні будемо відпрацьовувати

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Субота 11 вересня 2021 09:05
У жовтні українців чекають довгі вихідні: які дні будемо відпрацьовувати Фото: скільки вихідні буде в жовтні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

У жовтні українців чекають довгі вихідні, які приурочені святкуванню Дня захисника України, 14-го числа. Ця подія в нинішньому році випадає на четвер, тому наступна за ним п'ятниця також буде неробочим днем. Його відпрацювання буде перенесено на наступну суботу.

Що ще відсвяткуємо в другий місяць осені, скільки всього буде вихідних і робочих днів - читайте нижче в нашому матеріалі.

Скільки нас чекає вихідних і робочих днів

У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 - будуть вихідними.

Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день - 13 жовтня.

Вихідними у жовтні будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

У жовтні українців чекають довгі вихідні: які дні будемо відпрацьовувати

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021

Всі свята в жовтні 2021

  • 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
    2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
    3 жовтня - День працівників освіти
    4 жовтня - Міжнародний День лікаря; Міжнародний день архітектора; Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин
    5 жовтня - Всесвітній день вчителів
    8 жовтня - День юриста
    9 жовтня - Всесвітній день пошти; День ріелтора
    10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології; День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; Європейський день боротьби проти смертної кари; Всесвітній день психічного здоров'я
    12 жовтня - День кадрового працівника
    14 жовтня - День захисника України; День Українського козацтва; Покров Пресвятої Богородиці
    15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини
    16 жовтня - День анестезіолога; День працівників целюлозно-паперової промисловості; Всесвітній день продовольства
    17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів; День працівників харчової промисловості
    20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
    21 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
    23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
    24 жовтня - Всесвітній День інформації про розвиток; День організації Об'єднаних Націй
    24-30 жовтня -Тиждень роззброєння
    25 жовтня - День маркетолога
    28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
    29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
    31 жовтня - День автомобіліста і дорожника; Міжнародний день Чорного моря

Раніше ми писали про День осіннього рівнодення, який буде вже у вересні.

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