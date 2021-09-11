У жовтні українців чекають довгі вихідні: які дні будемо відпрацьовувати
У жовтні українців чекають довгі вихідні, які приурочені святкуванню Дня захисника України, 14-го числа. Ця подія в нинішньому році випадає на четвер, тому наступна за ним п'ятниця також буде неробочим днем. Його відпрацювання буде перенесено на наступну суботу.
Що ще відсвяткуємо в другий місяць осені, скільки всього буде вихідних і робочих днів - читайте нижче в нашому матеріалі.
Скільки нас чекає вихідних і робочих днів
У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 - будуть вихідними.
Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день - 13 жовтня.
Вихідними у жовтні будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.
Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021
Всі свята в жовтні 2021
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
2 жовтня - Міжнародний день ненасильства
3 жовтня - День працівників освіти
4 жовтня - Міжнародний День лікаря; Міжнародний день архітектора; Всесвітній тиждень космосу; Всесвітній день тварин
5 жовтня - Всесвітній день вчителів
8 жовтня - День юриста
9 жовтня - Всесвітній день пошти; День ріелтора
10 жовтня - День працівників стандартизації та метрології; День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби; День художника; Європейський день боротьби проти смертної кари; Всесвітній день психічного здоров'я
12 жовтня - День кадрового працівника
14 жовтня - День захисника України; День Українського козацтва; Покров Пресвятої Богородиці
15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки; Міжнародний день білої тростини
16 жовтня - День анестезіолога; День працівників целюлозно-паперової промисловості; Всесвітній день продовольства
17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів; День працівників харчової промисловості
20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
21 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок
23 жовтня - День рекламіста (День працівників реклами)
24 жовтня - Всесвітній День інформації про розвиток; День організації Об'єднаних Націй
24-30 жовтня -Тиждень роззброєння
25 жовтня - День маркетолога
28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників
29 жовтня - День працівників служби позавідомчої охорони
31 жовтня - День автомобіліста і дорожника; Міжнародний день Чорного моря
Раніше ми писали про День осіннього рівнодення, який буде вже у вересні.