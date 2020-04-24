Хто вийде з карантину раніше за всіх: повний список

Кабінет міністрів представив план по зняттю карантину в Україні
Карантин в Україні будуть згідно з опублікованим Кабміном планом поступово знімати з 11 травня. Цей день в уряді вже охрестили "Днем К" і зі стартової дати почнуть працювати деякі заклади. У цей день українці зможуть, не ризикуючи заплатити штраф у 17 тисяч гривень, прогулятися по парку (без собаки) і взяти каву на винос. Що ще відкриється в перший день зняття обмежень - у матеріалі Styler.
Так, в представленому прем'єр-міністром Денисом Шмигалем плані виходу з карантину говориться, що 11 травня будуть відкриті:
При цьому зняття обмежень в "День К" можливе за такої умови: в країні за 10 днів не буде приросту нових хворих, або ж збільшення випадків складе не більше 5% щодня.
План зняття карантину в Україні (фото: Telegram/Денис Шмигаль)
Раніше ми писали, за якої умови карантинні обмеження можуть бути повністю зняті в Україні.