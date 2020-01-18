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У Кабміні сподіваються на ухвалення закону про ветеранів війни найближчим часом

Новини » Політика     18.01.2020 - 12:38
У Кабміні сподіваються на ухвалення закону про ветеранів війни найближчим часом
Фото: Оксана Гаврилюк (facebook.com Оксана Гаврилюк)

Закон має урегулювати всі соціальні гарантії ветеранів

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Гаврилюк сподівається, що законопроект про ветеранів війни невдовзі буде поданий на розгляд та ухвалений Верховною радою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Facebook.

Вона зазначила, що цей масштабний закон має урегулювати всі соціальні гарантії ветеранів, їхніх сімей, родин загиблих захисників, сімей Небесної сотні та постраждалих учасників Революції Гідності.

У Кабміні сподіваються на ухвалення закону про ветеранів війни найближчим часом

"Основоположний законопроект про ветеранів війни, який, я дуже сподіваюсь, незабаром буде поданий на розгляд депутатів і також буде прийнятий. Цей масштабний закон має регулювати всі соціальні гарантії ветеранів, їхніх сімей, родин загиблих захисників, сімей Небесної сотні та постраждалих учасників Революції Гідності", - написала глава міністерства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна раніше, опубліковано закон про надання добровольцям статусу учасника бойових дій (УБД).

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