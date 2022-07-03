В Україні буде спекотно, але пройдуть дощі та зливи: де чекати негоди

Погода в Україні 3 липня на заході України та частково в центрі буде дощовою та вітряною. Водночас також очікується спека на всій території.

Яка погода очікує українців - читайте нижче.

У ДСНС України повідомили, що 3 липня у більшості регіонів прогнозують спекотну температуру. Однак, не обійдеться й без зливи та граду, які слід очікувати у західних та Вінницькій областях. Шквали вітру - 15 - 20 метрів за секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

За даними Укргідрометцентру, температура повітря вдень коливатиметься від +26...+32, вночі +14..+19.

У Києві та області вдень буде малохмарно та спекотно до +30+32. Синоптики кажуть, що лише ввечері можливі короткочасні дощі.

На Закарпатті стовпчики термометрів підстрибнуть до 32 градусів, у високогір'ї Карпат очікується близько +20 градусів.

В Одеській області вдень температура повітря складатиме +30...+32, вночі +17...19.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня

В Україні у понеділок, 4 липня, спека знову охопить країну. Опади синоптики не прогнозуються.

Вдень у всіх областях синоптики прогнозують від +30...+ 34 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня