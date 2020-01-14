В Україні аномальна погода: синоптики налякали новим похолоданням

Погода в Україні у середу, 15 січня, поб'є всі температурні рекорди, і така синоптична ситуація буде спостерігатися ще кілька днів. Похолодання і снігопади повернуться в країну не раніше 19-20 січня, на Водохреща.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, в середу, 15 січня, очікується суха і тепла погода. Температура повітря протягом дня очікується від +2 до +6 градусів, на Заході України потеплішає до +4 +9 градусів.

"У Києві завтра опади не прогнозуються, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3 +5 градусів. Невелике похолодання прийде на Водохреще", - написала синоптик.

Карта погоди

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря в найближчу ніч буде коливатися від 0 до -2 градусів, на сході, півночі та півдні країни, а на заході очікується -2 -4 градуси. Вдень найтепліше буде у західних і південних областях +4 +9 градусів, на сході, в центрі і на півночі буде прохолодніше, від +2 до +5 градусів.

У четвер нічна температура повітря опуститься ще нижче, до -2 -4 градусів на сході і півдні, і до -4 -8 градусів на заході країни. Вдень очікується від +1 до +3 градусів в центрі, на півночі та півдні країни, на заході +4 +8 градусів.

Карта погоди на 19 січня

У неділю, 19 січня, температура в більшості областей знизиться до -1 градуса, вдень та до -2 -4 градусів вночі. Південні і частину східних областей накриє мокрим снігом.