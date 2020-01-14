В Украине аномальная погода: синоптики напугали новым похолоданием

Погода в Украине в среду, 15 января, побьет все температурные рекорды, и такая синоптическая ситуация будет наблюдаться еще несколько дней. Похолодание и снегопады вернутся в страну не ранее 19-20 января, на Крещение.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, в среду, 15 января, ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха на протяжении дня ожидается от +2 до +6 градусов, на Западе Украины потеплеет до +4 +9 градусов.

"В Киеве завтра осадки не прогнозируются, температура воздуха на протяжении дня будет колебаться около +3 +5 градусов. Небольшое похолодание придет на Крещение", - написала синоптик.

Карта погоды

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха в ближайшую ночь будет колебаться от 0 до -2 градусов на востоке, севере и юге страны, а на западе ожидается -2 -4 градуса. Днем теплее всего будет в западных и южных областях, +4 +9 градусов, на востоке, в центре и на севере будет прохладнее, от +2 до +5 градусов.

В четверг ночная температура воздуха опустится еще ниже, до -2 -4 градусов на востоке и юге, и до -4 -8 градусов на западе страны. Днем ожидается от +1 до +3 градусов в центре, на севере и юге страны, на западе +4 +8 градусов.

Карта погоды на 19 января

В воскресенье, 19 января, температура в большинстве областей опустится до -1 градуса днем и до -2 -4 градусов ночью. Южные и часть восточных областей накроет мокрым снегом.