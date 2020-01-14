ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик дав страхітливий прогноз на весну: морози і посуха

STYLERЖиття    14.01.2020 - 07:40
Синоптик дав страхітливий прогноз на весну: морози і посуха
Погода навесні в Україні не порадує теплом (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода навесні 2020 року не порадує українців теплом

Погода в Україні навесні 2020 року не буде радувати теплом. Такий невтішний прогноз дав відомий народний синоптик Леонід Горбань.

За словами експерта, жителів нашої країни чекають морози у березні, а останній місяць весни принесе засуху. Дощів, за словами синоптика, очікувати не варто. Це пов'язано не в останню чергу з тим, що за класифікацією Брюсового календаря настав рік Місяця. А весна в цей рік дуже холодна, особливо - її перша половина.

"До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - жаркий і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів", - зазначив Горбань.

Щоправда, заспокоїв синоптик, червень і липень компенсують дефіцит опадів. У перші місяці літа Україну очікують часті дощі, які також принесуть в країну легку прохолоду.

Тим часом українські синоптики відзначають, що в січні і лютому цього року в деяких регіонах країни взагалі не буде денних морозів, а повітря місцями прогріється до рекордних +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів теж не будуть опускатися до двозначних значень.

Тенденція збережеться: синоптики попередили про погодні аномалії Весна прийде набагато раніше: синоптики зробили важливе попередження
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся