Україні загрожує зневоднення: гідрологи та екологи дали сумний прогноз

В Україні міліють річки (Ілюстративне фото: УНІАН)

В Україні зафіксували найнижчий рівень води в річках за сто років

Безсніжна і тепла зима спровокувала значне обміління річок і озер в Україні, і в басейнах водних артерій країни склалася несприятлива гідрологічна ситуація. Це загрожує екологічною катастрофою і суттєво погіршити економіку держави.

На думку начальника відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Вікторії Бойко, для сільського господарства можуть обмежуватися обсяги води, вводити ліміти або обмеження на водопостачання. Про це передає "Радіо Свобода".

Крім того, через те, що вода взимку не промерзала - то не очищалася природним шляхом.

Рідкісні дощі в березні та квітні разом із сильним вітром "подарували" Україні таке досить рідкісне для країни явище, як пилова буря. На думку фахівців, це може говорити про суттєве пересушування ґрунтів вже в середині весни.

Вбасейні Дніпра складається складна гідрологічна ситуація.

"Максимум добового припливу води до Київського водосховища сформувався на 30-31 березня величиною в 950 м3/с (норма 4200 м3/с) - це один з найнижчих максимумів за останні 100 років", - зазначають гідрологи.

Наразі в середньому водність Дніпра в створі (умовний поперечний розріз водойми) Києва дорівнює 23% квітневої норми та буде близькою до критерію маловоддя - гідрологічної посухи.

До граничних значень наблизилася водність Десни: максимальний рівень цієї весни на 74 см нижче найнижчого значення за весь період спостереження.

У результаті приплив води до Канівського водосховища може скласти 15% норми стоку за квітень.

Гідрологи у своєму прогнозі попереджають, що якщо травень буде без тривалих і сильних дощів, то:

приплив води до Київського водосховища до кінця квітня може зменшитися до 700 м3/с, а витрата Десни у створі поста Літки - до 120 м3/с;

обсяги припливу за календарну весну можуть скласти лише третину норми стоку водопілля;

Не менш складною є гідрологічна ситуація в басейнах приток Середнього Дніпра, стік яких формує бічний приплив води до інших дніпровських водосховищ.

Втім, за квітень приплив води до Дністровського водосховища передбачається на рівні 48% від норми.

Завідувач сектору Держагентства водних ресурсів України Віталій Жук розповідав, що найбільше при таких кліматичних умовах постраждають малі річки - вони можуть критично обміліти або просто висохнути.

Голова Харківської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги Сергій Размєтаєв додав, що висохнути можуть і такі наземні водойми, як малі ставки та озера.

"Зима без снігу, а весна без дощу - це такі процеси, які мають довгостроковий вплив і відобразяться на усіх складових екосистем. І на людей, і на тваринний, і на рослинний світ", - зазначив він.

Відео: В Україні швидко міліють річки та озера і можуть повністю висохнути

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