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Через карантин тисячі українців потрапили в "пастку": кордони закрилися

STYLERПодії    15.03.2020 - 12:31
Через карантин тисячі українців потрапили в "пастку": кордони закрилися
Контрольний пункт в Україні (фото: dpsu.gov.ua)

Карантин через коронавірус створив суттєві проблеми з проходженням кордону

Карантин в Україні передбачає також закриття кордонів з іншими державами з 17 березня 00:01 годин. Громадяни нашої країни в терміновому порядку попрямували в Україну, але понад п'ять тисяч осіб на кордоні не пустили назад. 15 березня через неможливість пройти кордон українці влаштували бунт біля пунктів пропуску.

Польща частково закриває кордон з Україною, але українці влаштували бунт через карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Вночі 15 березня близько п'яти тисяч осіб безуспішно намагалися повернутися в Україну, однак їх не пропустили на кордоні. Внаслідок перекриття пішого проходу українці влаштували страйк. Про це повідомляє видання "Обозреватель".

До ранку ситуація стабілізувалася, через кордон почали пускати автобуси. Польські прикордонники звернулися до всіх водіїв рейсового транспорту і легкових авто з наполегливим проханням підбирати по дорозі українців, які не змогли пройти кордон пішки.

Через проблеми з перетином кордону сформувалися величезні черги. Заблокованими виявилася також фури.

Карантин в Україні призвів до бунту на кордоні з Польщею (фото: Обозреватель)

При цьому один з користувачів мережі повідомив, що пункт пропуску Краковець досі перекритий.

Через карантин тисячі українців потрапили в &quot;пастку&quot;: кордони закрилися

Скріншот (facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття кордону.

Раніше ми також писали, як Україна буде жити з понеділка у зв'язку з введенням карантину і закриттям кордонів.

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