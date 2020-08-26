Україна закриває кордони не для всіх іноземців: кого заборона не стосується

Яких іноземців пустять в Україну після закриття кордонів (ілюстративне фото: facebook.com/DPSUkraine)

У Кабміні пояснили, які категорії громадян зможуть потрапити в Україну після закриття кордонів

Україна закриває свої кордони на в'їзд для іноземців на місяць - обмеження почнуть діяти з 29 серпня по 28 жовтня. Таке рішення ухвалив Кабмін, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Зазначається, що заборона стосується громадян інших держав та осіб без громадянства. Але на деякі категорії обмеження не поширюватимуться.

Хто зможе потрапити на територію України при закритих кордонах

Як йдеться в постанові Кабінету міністрів України, яку народний депутат Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі, заборона на в'їзд не стосується тих, хто:

направляється території України транзитом і має документи, які підтверджують виїзд за кордон протягом 2 діб;

навчаються у навчальних закладах України;

проходять військову службу на території України;

є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають на запрошення МЗС України;

є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів ЗСУ чи прибувають на запрошення Міноборони України;

іноземці - діячі культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;

іноземці, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

особи, що перевозять гемопоетичні стовбурові клітини для трансплантації та ті, хто прибуває на лікування до закладу охорони здоров'я України

Раніше повідомлялося, що в Україні посилили карантин і продовжили до листопада.