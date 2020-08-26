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Украина закрывает границы не для всех иностранцев: кого запрет не касается

Среда 26 августа 2020 22:19
Украина закрывает границы не для всех иностранцев: кого запрет не касается
Каких иностранцев пустят в Украину после закрытия границ (иллюстративное фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

В Кабмине объяснили, какие категории граждан смогут попасть в Украину после закрытия границ

Украина закрывает свои границы на въезд для иностранцев на месяц - ограничения начнут действовать с 29 августа по 28 октября. Такое решение принял Кабмин, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Отмечается, что запрет касается граждан других государств и лиц без гражданства. Но на некоторые категории ограничения не будут распространяться.

Кто сможет попасть на территорию Украины при закрытых границах

Как говорится в постановлении Кабинета министров Украины, которое народный депутат Алексай Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, запрет на въезд не касается тех, кто:

  • направляется территории Украины транзитом и имеет документы, которые подтверждают выезд за границу в течение 2 суток;
  • учатся в учебных заведениях Украины;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению МИД Украины;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Минобороны Украины;
  • иностранцы - деятели культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;
  • иностранцы, прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
  • лица, перевозящие гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации и те, кто прибывает на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине ужесточили карантин и продлили до ноября.

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