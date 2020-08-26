Украина закрывает границы не для всех иностранцев: кого запрет не касается

Каких иностранцев пустят в Украину после закрытия границ (иллюстративное фото: facebook.com/DPSUkraine)

В Кабмине объяснили, какие категории граждан смогут попасть в Украину после закрытия границ

Украина закрывает свои границы на въезд для иностранцев на месяц - ограничения начнут действовать с 29 августа по 28 октября. Такое решение принял Кабмин, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе сегодняшнего заседания правительства.

Отмечается, что запрет касается граждан других государств и лиц без гражданства. Но на некоторые категории ограничения не будут распространяться.

Кто сможет попасть на территорию Украины при закрытых границах

Как говорится в постановлении Кабинета министров Украины, которое народный депутат Алексай Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале, запрет на въезд не касается тех, кто:

направляется территории Украины транзитом и имеет документы, которые подтверждают выезд за границу в течение 2 суток;

учатся в учебных заведениях Украины;

проходят военную службу на территории Украины;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей или прибывают по приглашению МИД Украины;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ или прибывают по приглашению Минобороны Украины;

иностранцы - деятели культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождает каждого из них;

иностранцы, прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

лица, перевозящие гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации и те, кто прибывает на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине ужесточили карантин и продлили до ноября.