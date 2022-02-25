Україна випустить військові облігації на 400 млрд гривень, - Шмигаль
Український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.
Про це повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Прийнято рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій", - зазначив він.
У зв'язку з воєнним станом, Державна казначейська служба разом з Мінфіном зробить перерозподіл коштів для фінансування посилення безпеки та оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану і платежі.
Також будуть виділені додаткові кошти грошового забезпечення - для осіб рядового та керівного складу.
Військові облігації - боргові цінні папери (ОВДП), випущені урядом для фінансування Збройних Сил України. У 2014 р.Україна вже випускала військові облігації.
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