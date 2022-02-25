Украина выпустит военные облигации на 400 млрд гривен, - Шмыгаль
Украинское правительство выпустит в обращение новые военные облигации - на сумму в 400 млрд гривен.
Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Принято решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн. путем поэтапного выпуска военных облигаций", — отметил он.
В связи с военным положением, Государственная казначейская служба вместе с Минфином сделает перераспределение средств для финансирования усиления безопасности и обороны, необходимые первоочередные мероприятия в условиях военного положения и платежи.
Также будут выделены дополнительные средства денежного обеспечения – для лиц рядового и руководящего состава.
Военные облигации – долговые ценные бумаги (ОВГЗ), выпущенные правительством для финансирования Вооруженных Сил Украины. В 2014 г. Украина уже выпускала военные облигации.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленский записал обращение возле Офиса Президента.
А также рассказывали о том, что теперь "ковидную" тысячу можно потратить на помощь военным.