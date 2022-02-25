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"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії: інструкція

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П'ятниця 25 лютого 2022 16:33
"Ковідну тисячу" відтепер можна витратити на допомогу українській армії: інструкція Фото: Допомогти ЗСУ можна ковідною тисячею (president.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Від 25 січня допомогти Збройним силам України можна допомогти перерахувавши кошти з "єПідтримки", тобто ту саму "ковідну тисячу", яку українцям виплатили після повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу "Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії", - говориться в повідомленні.

Як це зробити

Кошти можна переказати через Portmone - всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки.

Зробити це можна за посиланням тут.

Також переказати кошти через єПідтримку можна, якщо є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку.

Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку Дія.

Федоров наголосив, що наразі внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Зокрема, ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". При цьому за одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік

Раніше ми писали, що платформа Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим", заблокувавши 250 тисяч доларів.

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