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"Росії тут немає": Степанов розповів, звідки в Україні ПЛР-тести

Київ, Вівторок 19 січня 2021 10:27
"Росії тут немає": Степанов розповів, звідки в Україні ПЛР-тести
Фото: ПЛР-тест (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не закуповувала в Росії ПЛР-тести для виявлення коронавірусу. Він запевнив, що відомство робило закупівлі з ряду інших країн.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

"Я вам наведу цифри про тести, які закуповуються Міністерством охорони здоров'я по країнах виробників. Це КНР, США, Корея, Польща, Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як ви бачите Російської Федерації тут немає", - сказав міністр.

Він також додав, що закупівля більшості кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника "Українські генетичні технології" за державним замовленням та приватними лабораторіями для використання.

Нагадаємо, раніше голова Національної медичної палати, директор держпідприємства "Український науковий центр" Інститут вакцинології та імунобіопрепаратів "Сергій Кравченко заявив, що майже всі тести на виявлення коронавірусу, які використовуються в Україні, були проведені в Росії.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу, 18 січня, підтвердили 3 939 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 15 052 пацієнти.

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