Україна встановила багато рекордів у матчі зі Швецією. Все - завдяки Довбику!

Збірна України здобула перемогу над командою Швеції з рахунком 2:1 на полі в "Хемпден Парк" в шотландському Глазго 29 червня в 1/8 фіналу Євро 2020. На цій приголомшливо захоплюючій грі було встановлено багато рекордів українськими гравцями.

Про них читайте нижче в нашому матеріалі.

Артем Довбик увійшов в історію і побив рекорд Платіні

Форвард збірної України Артем Довбик увійшов в історію чемпіонатів Європи з футболу. Він забив найостаннішим гол у ворота противника і цей м'яч став переможним (120:37). До цього рекорд належав французу Мішелю Платіні, який забив гол на Євро 1984 у ворота Португалії (118:53).

Саме завдяки Артему українська команда пройшла до чвертьфіналу Євро 2020.

Артем Довбик побив рекорд Платіні (фото: Getty Images)

Артем Довбик став наймолодшим українським футболістом, який забив гол на Євро 2020

Нападник Артем Довбик став наймолодшим українським гравцем, якому вдалося забити гол на Євро 2020. Українцю всього 24 роки, але співвітчизники його запам'ятають надовго. Він провів на полі всього 15 хвилин, але зате забив переможний гол!

Артему Довбику всього 24 роки (фото: Getty Images)

Україна вперше вийшла до чвертьфіналу Євро 2020

Збірна України вперше у своїй історії зіграє в 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Для нашої команди це перша участь у плей-офф Євро.

У чвертьфіналі 3 липня Україна зіграє з Англією. Відзначимо, що на великих турнірах наша команда доходила до чвертьфіналу тільки один раз — на Чемпіонаті Світу 2006.