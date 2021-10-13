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Україна потролила Росію: без шансів на перемогу в "грі в кальмара"

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Середа 13 жовтня 2021 22:22
Україна потролила Росію: без шансів на перемогу в "грі в кальмара" Колаж РБК-Україна: Україна потролила Росію
Автор: Styler

Україна вирішила потролити Росію в Twitter. Для цього українці використовували популярний серіал "Гра в кальмара", який зараз у всіх на слуху. В історії від Netflix було показано одне з випробувань, і українці переграли це з посилом, що в РФ немає шансів в "грі в кальмара" з Україною.

Кумедний пост з'явився на офіційній сторінці України в Twitter.

Якби Росії довелося взяти участь у грі "цукрові стільники", то їй би довелося видряпати з кола не просту фігуру, а герб України.

За сюжетом південнокорейського серіалу, учасники гри позбавлялися життя за програш. Комусь траплялося коло, комусь квадрат, але найскладніша фігура - парасолька.

Україна потролила Росію: без шансів на перемогу в &quot;грі в кальмара&quot;

Скріншот з Twitter

"Гра в кальмара"

Зазначимо, що серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. З моменту показу першої серії пройшло 25 днів і за цей час серіал набрав 111 мільйонів переглядів.

Даний серіал являє собою антиутопічний трилер. Люди, які зіткнулися з труднощами, бачать лише один вихід - відправитися на острів, брати участь в іграх і виграти 45 мільйонів доларів. Переможені гинуть.

Нагадаємо, у паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови українця з ними фотографуватися.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко осадив російського журналіста в США.

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