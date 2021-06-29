ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фанів збірної України можуть не пустити на матч проти Швеції: причина

Новость на русском →
Глазго, Вівторок 29 червня 2021 12:57
Фанів збірної України можуть не пустити на матч проти Швеції: причина Фото: фанів збірної України можуть не пустити на матч проти Швеції (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Фанати збірної України не зможуть потрапити на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Це стосуватиметься тих осіб, котрі після прибуття до Великобританії не встигли пройти обов’язкову самоізоляцію.

Про це повідомляє посольство Великобританії, передає прес-центр міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Зазначено, що для іноземців-власників квитків, включаючи громадян України, не передбачено звільнення від прикордонних обмежень.

Це означає, що кожен, хто бажає відвідати сьогодні матч на стадіоні Гемпден-Парку, станом на день гри, повинен був прибути до Великобританії заздалегідь.

Так, будь-кому з країн, що входять до"помаранчевого списку" (до якого на сьогодні входить і Україна), по прибутті до кордону Великобританії з квитками на матч, буде відмовлено у в’їзді до Великобританії, оскільки у них буде недостатньо часу для відбуття обов’язкової самоізоляції перед матчем.

Крім цього, будь-які ЗМІ та офіційні особи, які бажають поїхати на матч, повинні бути частиною офіційної делегації, погодженої Українською футбольною асоціацією та УЄФА.

Нагадаємо, що сьогодні о 22.00 збірна України зіграє матч з командою Швеції на стадіоні в Глазго в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020 Футбол Карантин
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом