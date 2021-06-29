Фанів збірної України можуть не пустити на матч проти Швеції: причина

Фанати збірної України не зможуть потрапити на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Це стосуватиметься тих осіб, котрі після прибуття до Великобританії не встигли пройти обов’язкову самоізоляцію.

Зазначено, що для іноземців-власників квитків, включаючи громадян України, не передбачено звільнення від прикордонних обмежень.

Це означає, що кожен, хто бажає відвідати сьогодні матч на стадіоні Гемпден-Парку, станом на день гри, повинен був прибути до Великобританії заздалегідь.

Так, будь-кому з країн, що входять до"помаранчевого списку" (до якого на сьогодні входить і Україна), по прибутті до кордону Великобританії з квитками на матч, буде відмовлено у в’їзді до Великобританії, оскільки у них буде недостатньо часу для відбуття обов’язкової самоізоляції перед матчем.

Крім цього, будь-які ЗМІ та офіційні особи, які бажають поїхати на матч, повинні бути частиною офіційної делегації, погодженої Українською футбольною асоціацією та УЄФА.