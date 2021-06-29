Україна - Швеція: букмекери назвали переможця матчу
Сьогодні, 29 червня, важлива гра для збірної України, яка зустрічається зі Швецією в 1/8 фіналу Євро. В кінці дня стане відомо, чи зможуть підопічні Андрія Шевченка пройти в 1/4.
Свої прогнози на гру залишили букмекери з betfair.com. Кому експерти пророкують перемогу в цій грі, читайте в нашому матеріалі нижче.
Експерти засмутили українських уболівальників, оскільки вважають, що в цьому протистоянні виграє збірна Швеції.
На перемогу Швеції в основний час (90 хвилин) букмекери поставили коефіцієнт 2,45.
Перемога збірної України оцінюється коефіцієнтом 3,25.
Нічия - 3,1.
Додатковий час і серія пенальті
Перемога Швеції йде з коефіцієнтом 1,75.
Перемога України 2,05.
Скріншот
Коли і де дивитися матч Україна - Швеція
Гра відбудеться 29 червня о 22:00 за київським часом. Подивитися матч можна на телеканалах "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройде в шотландському місті Глазго на стадіоні "Хемпден Парк".
Ми також писали про те, з ким може зіграти збірна України на шляху до фіналу Євро 2020 якщо здобуде перемогу в грі зі шведами.
Нагадаємо, з'явилося відео реакції українських футболістів на прохід в плей-офф Євро 2020. Підопічні Андрія Шевченка разом з тренерами і персоналом дивилися ігри Іспанії і Швеції в холі готелю в Бухаресті, де знаходився табір команди.