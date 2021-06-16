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Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу

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Середа 16 червня 2021 21:50
Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу Колаж РБК-Україна: букмекери дали прогноз на матч Україна - Північна Македонія На Євро 2020
Автор: Володимир Костирін

Збірна України зустрінеться з командою Північної Македонії у столиці Румунії Бухаресті 17 червня в рамках другого туру чемпіонату Європи з футболу. Для підопічних Андрія Шевченка це буде хороша можливість виправити ситуацію після драматичної гри зі збірною Нідерландів, і букмекери оцінили шанси синьо-жовтих здобути першу перемогу на Євро 2020 в цьому матчі.

Який прогноз аналітиків на результат гри, і які приймаються ставки напередодні зустрічі футболістів - читайте нижче в нашому матеріалі.

У букмекерських конторах фаворитом матчу Україна - Північна Македонія називають синьо-жовтих.

Так, в компанії Parimatch перемога команди Шевченка в цьому поєдинку оцінюється коефіцієнтом 1,80.

На те, що гра завершиться з нічийним рахунком, вказується коефіцієнт 3,55.

Вікторія збірної Північної Македонії йде з коефіцієнтом 5,30.

А в подвійному результаті коефіцієнти подані наступні:

Українська збірна не програє: 1,19 / нічиї не буде: 1,35 / Північна Македонія не програє: 2,12.

Україна - Північна Македонія: букмекери назвали переможця матчу

Букмекери визначили переможця матчу Україна - Північна Македонія на Євро 2020 17 червня (фото: скрін parimatch.com)

Після матчу зі збірною Північної Македонії українці мають вийти проти збірної Австрії 21 червня.

Матч Україна - Північна Македонія транслюватиме телеканал "Україна". Поєдинок 17 червня розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Нагадаємо, що перед цим збірна України програла Нідерландам з рахунком 2:3 на Євро 2020, всі голи можна подивитися в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, що раніше суперкомп'ютер спробував спрогнозувати результати чемпіона Європи та переможця, а також визначив долю України на Євро 2020.

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