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Україна сьогодні вночі переходить на літній час: куди потрібно перевести стрілки

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Субота 26 березня 2022 22:03
Україна сьогодні вночі переходить на літній час: куди потрібно перевести стрілки Фото: Перехід на літній час 27 березня (freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Україні в ніч з 26 на 27 березня переходять на літній час. А це означає, що о 03:00 стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Такі зміни можуть відбитися на самопочутті людини й в перші дні люди зазвичай відчувають недосип і підвищену втому.

Як правильно перевести свої гаджети вранці в неділю і чим можна допомогти організму – читайте нижче.

Куди переводити і як перевірити

Перехід на літній час за постановою Уряду від 13 травня 1996 року відбувається щорічно – в останню неділю березня. На зимовий час українці перейдуть тільки в кінці року – в останню неділю жовтня.

Всі електронні гаджети повинні перевести час автоматично. Вручну потрібно буде перевести тільки механічний годинник і застарілі електронні пристрої. Також стрілочки доведеться покрутити в наручних годинниках. Не забудьте - на одну годину вперед.

Також варто враховувати переведення стрілок годинника при плануванні зустрічей, переміщеннях транспортом і поїздами Укрзалізниці.

У всіх операторів телефонного зв'язку України є комбінація, що дозволяє дізнатися точний час: * 160 # кнопка виклику. Послуга безкоштовна, абонент може нею скористатися навіть при відсутності грошей на рахунку.

Зі стаціонарного телефону можна зателефонувати на номер 121. Такий дзвінок можна зробити й з мобільного, але він буде платним.

Як мінімізувати стрес для організму

Медики вважають, що переходи на літній і зимовий час позначаються на організмі людини не кращим чином. І багатьом людям потрібно від декількох днів до тижня, щоб адаптуватися.

Можуть виникати проблеми зі сном - безсоння або сонливість. Також можлива підвищена стомлюваність, дратівливість, порушення концентрації уваги.

Експерти рекомендують в перші дні не навантажувати організм, намагатися більше відпочивати та дихати свіжим повітрям. А час відходу до сну і пробудження поступово змішати на 10-15 хвилин, щоб швидше увійти в новий графік.

При пробудженні намагайтеся відразу відкрити штори та впустити денне світло. А ввечері засовуйте їх раніше, щоб організм отримав сигнал до сну. Приймайте контрастний душ і робіть зарядку, а ввечері відкладіть гаджети за годину до сну і постарайтеся не порушувати нервову систему телевізором.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому для жителів України більше підходить зимовий час.

А також ми розповідали про те, яка погода чекає Україну 27 березня.

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Переведення годинників в Україні летнее время
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