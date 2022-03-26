Погода в Україні сильно зіпсується: кому синоптики прогнозують холод і мокрий сніг

Погода в Україні в неділю сильно зіпсується. Очікується дощ з мокрим снігом, а температура повітря різко піде вниз.

"Завтра в Україні буде дуже холодно. 27 березня максимальна температура повітря в більшості областей складе 0 + 4 градуси. Тепліше тільки в західних областях і в південній частині, +3 +9 градусів", - попередила синоптик.

Вона повідомила, що дощ і мокрий сніг вірогідні в східній частині України, а також в найближчу ніч і завтра ранок – в Сумській, Чернігівській та Київській областях. На решті території - без опадів.

Також Діденко попередила, що в неділю втримається сильний вітер зі штормовими поривами.

"У Києві 27 березня істотно похолодає! Вночі очікується 0 -2 морозу, завтра вдень не вище + 5 градусів. Ще й з сильним вітром. Вночі та вранці в столиці - місцями невеликий дощ і мокрий сніг, Вдень опади малоймовірні", - повідомила Діденко.

Однак, за її прогнозом, в понеділок в Україну знову повернеться потепління.

Як показує погодний портал Sinoptik, в понеділок хороша погода повернеться в більшість областей країни. Однак у середу температура повітря в більшості областей знову почне падати та очікуються дощі. Тепло буде тільки в південній частині країни.