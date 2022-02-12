Як підготуватися до переходу на літній час и врятуватися від нервових зривів: головні правила

Про скасування переходу на літній час в останні роки говориться багато. Але рішення так і не прийнято. Тому, 27 березня 2022 року о 03:00 годині ночі Україна разом з країнами ЄС знову переведе стрілки на одну годину вперед.

Чому жителям України більше підходить зимовий час як почати готуватися заздалегідь, щоб організм не сходив з розуму – читайте в матеріалі нижче.

Чому ми двічі на рік рухаємо стрілки

Постанова Кабміну про переведення годинників була прийнята ще в 1996 році. Відтоді ми переводимо стрілки на одну годину вперед в останню неділю березня, а останню неділю жовтня – на одну годину назад.

Але практика переведення годинників існує з 1981 року. Основною причиною в ті роки стала економія електроенергії. І стрілки годинника переводять досі в багатьох країнах, хоча дослідження вже давно показали відсутність цієї економії.

Депутати неодноразово розглядали законопроєкти про скасування переведення часу, і не тільки в Україні, але і в країнах ЄС. Але поки до єдиної думки так і не прийшли. Розв'язувати це питання все ще планують - до 2026 року. А поки ми слухняно переводимо годинник двічі на рік.

Економія електроенергії за останні роки становить мізер - від 1до 3%. А ось наслідки для здоров'я людини від такого навантаження дуже неприємні, вважають медики.

Який час підходить жителям України

Вважається, що саме зимовий час, який діє зараз в Україні, підходить нашим жителям найкраще. Але не все так просто.

Між заходом і сходом країни дуже велика географічна відстань, тому ввести один час - неможливо. У Львові буде ще темніти, а в Харкові вже зійде сонце. Діти в Ужгороді будуть довго гратися на вулиці, а в Дніпрі після 19:00 вже буде темно.

Залишити літній час - теж не варіант. Тому що вранці людям в західній частині доведеться в темряві добиратися на роботу, а ввечері – додому.

Проти таких варіантів і вчені. Оскільки зросте кількість депресій і нервових зривів через постійну нестачу серотоніну. А цей гормон пов'язаний з денним світлом і сонцем.

Кількість аварій на дорогах зросте через те, що години пік будуть випадати якраз на темний час доби. Та й в цілому - постійне блукання в темряві не кращим чином позначиться на багатьох сферах життя людей.

В Євросоюзі ще складніше - у них по території проходить три часових пояси. І вибрати якийсь один поки не можуть, тому прийняття рішення знову відклали.

А ось Китай якось впорався. І хоча територія теж знаходиться у різних часових поясах, на всіх годинниках однаковий час.

Як переведення годинників діє на людину

"Зрушення часового поясу хоча б на одну годину або переведення часу на зимовий/літній час – це, по суті, рівноцінно переїзду людини в сусідній географічний пояс. Для людей старшого покоління, з хронічними захворюваннями - це безслідно не проходить", - вважають вчені.

Вони підтверджують, що в періоди зміни часу виникає більше загострень хронічних захворювань, погіршення стану людей з серцево-судинними захворюваннями.

Крім того, порушується тонус симпатичної нервової системи, знижується працездатність, з'являються депресії, підвищена стомлюваність, проблеми зі сном, а у багатьох порушується циркадний ритм.

Особливо важко люди переносять перехід на літній час, через те, що з зими організм людини й так виходить втомлений, зі зниженим імунітетом і нестачею вітамінів.

Як же допомогти організму адаптуватися

Починати підготовку до переходу на літній час потрібно заздалегідь. Хоча б за кілька тижнів. І медики стверджують, що схема переходу дійсно допомагає зробити цей процес плавним і майже непомітним.

Почніть зрушувати звичайний графік на 10-15 хвилин вранці та ввечері. Переведіть будильник спочатку на 5 хвилин, потім на 10 і так далі.

А вечорами укладайтеся в ліжко трохи раніше. Зрушуйте також час вечері та вечірніх процедур – по 5 хвилин раз у два-три дні.

Чорний чай і міцну каву варто обмежити в раціоні за тиждень-два до переведення годинника.

Після пробудження намагайтеся насамперед відкрити штори та впустити денне світло. А ось ввечері - засовуйте їх раніше, щоб організм отримав сигнал відходу до сну.

Якщо є така необхідність - спіть хоча б 30 хвилин вдень.

Вранці приймайте контрастний душ, він зміцнить ваші судини та підбадьорить. А ввечері - розслаблюючу ванну, вона допоможе швидше заснути.

Обов'язково здійснюйте прогулянки на свіжому повітрі, бажано – під сонячними променями.

Якщо ви схильні до депресій - постарайтеся обмежити будь-які подразники, стреси, важкі заходи. Перед переведенням годинника візьміть відгул на 1-2 дні, відіспіться, почитайте книгу, погуляйте на свіжому повітрі.