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Украина сегодня ночью переходит на летнее время: куда нужно перевести стрелки

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 22:03
Украина сегодня ночью переходит на летнее время: куда нужно перевести стрелки Фото: Переход на летнее время 27 марта (freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Украине в ночь с 26 на 27 марта переходят на летнее время. А это значит, что в 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед. Такие изменения могут отразиться на самочувствии человека и в первые дни люди обычно чувствуют недосып и повышенную усталость.

Как правильно перевести свои гаджеты утром в воскресенье и чем можно помочь организму – читайте ниже.

Куда переводить и как проверить

Переход на летнее время по постановление правительства от 13 мая 1996 года происходит ежегодно – в последнее воскресенье марта. На зимнее время украинцы перейдут только в конце года – в последнее воскресенье октября.

Все электронные гаджеты должны перевести время автоматически. Вручную нужно будет перевести только механические часы и устаревшие электронные устройства. Также стрелочки придется покрутить в наручных часах. Не забудьте – на один час вперед.

Также стоит учитывать перевод стрелок часов при планировании встреч, перемещениях транспортом и поездами Укрзализныци.

У всех операторов телефонной связи Украины есть комбинация, позволяющая узнать точное время: *160# кнопка вызова. Услуга бесплатная, абонент может ею воспользоваться даже при отсутствии денег на счету.

Со стационарного телефона можно позвонить на номер 121. Такой звонок можно совершить и с мобильного, но он будет платным.

Как минимизировать стресс для организма

Медики считают, что переходы на летнее и зимнее время сказываются на организме человека не лучшим образом. И многим людям нужно от нескольких дней до недели, чтобы адаптироваться.

Могут возникать проблемы со сном – бессонница или сонливость. Также возможна повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение концентрации внимания.

Эксперты рекомендуют в первые дни не нагружать организм, стараться больше отдыхать и дышать свежим воздухом. А время отхода ко сну и пробуждения постепенно смешать на 10-15 минут, чтобы быстрее войти в новый график.

При пробуждении старайтесь сразу открыть шторы и впустить дневной свет. А вечером задвигайте их раньше, чтобы организм получил сигнал ко сну. Принимайте контрастный душ и делайте зарядку, а вечером отложите гаджеты за час до сна и постарайтесь не возбуждать нервную систему телевизором.

Напомним, ранее мы писали о том, почему для жителей Украины больше подходит зимнее время.

А также мы рассказывали о том, какая погода ждет Украину 27 марта.

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