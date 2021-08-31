Кулеба жорстко осадив російського журналіста в США: "можете викласти мою відповідь"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навідріз відмовився відповідати на запитання співробітника російського пропагандистського ресурсу, який намагався взяти у глави МЗС коментар.
Відповідне відео 31 српня з'явилося в мережі.
Кулеба осадив російського журналіста в столиці США Вашингтоні, де відбудеться зустріч президентів двох країн Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Представник росЗМІ підійшов до чиновника, коли він вів бесіду на вулиці, і спробував дізнатися подробиці майбутніх переговорів лідерів України і штатів.
"Та я всього лише одне питання запитаю. Чи буде Росія..." - почав журналіст.
Кулеба навіть не став дослухати й просто відмовився відповідати на будь-які питання представника преси країни-агресора в принципі.
"Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з дві тисячі якогось року", - зазначив міністр.
Очевидно, кореспондент "РИА Новости" не зрозумів відмову, і зробив повторну спробу: "Ну, одне питання - Росія буде в порядку чи ні?"
"Я вам відповів", - повторив Кулеба і додав: "Можете викласти мою відповідь".
На цьому розмова була закінчена.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался отвечать на вопрос российского журналиста в Вашингтоне pic.twitter.com/ujVOxx8qYY— glavnoe.ua (@glavnoe_ua) August 31, 2021
Відео: Дмитро Кулеба відмовився говорити з представником росЗМІ
Раніше повідомлялося, що у паралімпійському комітеті потролили росіян після відмови спортсмена Ігоря Цвєтова фотографуватися з росіянами під час церемонії нагородження.
Нагадаємо, перед цим президент України Володимир Зеленський в США осадив пропагандиста КремльТВ у кулуарах Генасамблеї ООН.