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Україна втратить землі: кліматологи приголомшили прогнозом

STYLERЖиття    11.02.2020 - 09:13
Україна втратить землі: кліматологи приголомшили прогнозом
Глобальне потепління може позначитися на українських землях (Колаж РБК-Україна)

Кліматолог розповів про наслідки глобального потепління для України

Землі України можуть бути затоплені через наслідки глобального потепління. Всього наша країна може втратити 590 населених пунктів. Якщо середня температура Землі буде підвищуватися й далі, через 80 років місто Вилково, яке ще називають "українською Венецією", може піти під воду назавжди.

Такий драматичний для України сценарій можливий за умови, що до кінця XXI століття температура на Землі може підвищитися на 3 градуси.

"Виходячи з цього сценарію, ми встановили, що рівень моря може піднятися до 1 метра. Здається, що це трохи. Але Україна може втратити понад мільйон гектарів земель, з них понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель", – розповіла "Обозревателю" координатор з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив "Экодия" Євгена Засядько.

Якщо така ситуація станеться - 75 тисяч українців втратять свої землі і будинки.

"Деякі з них повністю підуть під воду, деякі – частково. Вилкове, наприклад, затопить на 99%", –зазначила Засядько.

За словами кліматолога, трагедія торкнеться і півострова Крим. І це може статися ще до кінця століття.

"Частина Криму просто піде під воду. Туди входить Херсонес Таврійський, який знаходиться у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І це може бути навіть раніше, ніж до кінця століття", – попередила фахівець.

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