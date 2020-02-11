ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина потеряет земли: климатологи ошарашили прогнозом

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 09:13
Украина потеряет земли: климатологи ошарашили прогнозом
Глобальное потепление может отразиться на украинских землях (Коллаж РБК-Украина)

Климатолог рассказал о последствиях глобального потепления для Украины

Земли Украины могут быть затоплены из-за последствий глобального потепления. Всего наша страна может потерять 590 населенных пунктов. Если средняя температура Земли будет повышаться и дальше, через 80 лет город Вилково, который еще называют "украинской Венецией", может уйти под воду навсегда.

Такой драматичный для Укрианы сценарий возможен при условии, что до конца XXI столетия температура на Земле может повыситься на 3 градуса.

"Исходя из этого сценария, мы установили, что уровень моря может подняться до 1 метра. Кажется, что это немного. Но Украина может потерять свыше миллиона гектаров земель, из них более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", – рассказала "Обозревателю" координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько.

Если такая ситуация произойдет - 75 тысяч украинцев потеряют свои земли и дома.

"Некоторые из них полностью уйдут под воду, некоторые – частично. Вилково, например, затопит на 99%", –отметила Засядько.

По словам климатолога, трагедия затронет и полуостров Крым. И это может случиться еще до конца столетия.

"Часть Крыма просто уходит под воду. Туда входит Херсонес Таврический, который находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это может быть даже раньше, чем до конца столетия", – предупредила специалист.

Ученые бьют тревогу из-за глобального потепления: леса могут стать озерами за месяц Разрушительные штормы и лесные пожары: климатологи шокировали прогнозом на пять лет
Новости Украины климат
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь