Украина потеряет земли: климатологи ошарашили прогнозом

Глобальное потепление может отразиться на украинских землях (Коллаж РБК-Украина)

Климатолог рассказал о последствиях глобального потепления для Украины

Земли Украины могут быть затоплены из-за последствий глобального потепления. Всего наша страна может потерять 590 населенных пунктов. Если средняя температура Земли будет повышаться и дальше, через 80 лет город Вилково, который еще называют "украинской Венецией", может уйти под воду навсегда.

Такой драматичный для Укрианы сценарий возможен при условии, что до конца XXI столетия температура на Земле может повыситься на 3 градуса.

"Исходя из этого сценария, мы установили, что уровень моря может подняться до 1 метра. Кажется, что это немного. Но Украина может потерять свыше миллиона гектаров земель, из них более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", – рассказала "Обозревателю" координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько.

Если такая ситуация произойдет - 75 тысяч украинцев потеряют свои земли и дома.

"Некоторые из них полностью уйдут под воду, некоторые – частично. Вилково, например, затопит на 99%", –отметила Засядько.

По словам климатолога, трагедия затронет и полуостров Крым. И это может случиться еще до конца столетия.

"Часть Крыма просто уходит под воду. Туда входит Херсонес Таврический, который находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это может быть даже раньше, чем до конца столетия", – предупредила специалист.