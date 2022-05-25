Україні виділили мільйон на доменну систему: що це значить для кожного з нас

Водночас, реєстратори та адміністратори просять чесно розділити гроші, тому що підтримки зараз потребують усі учасники ринку.

Це важлива підтримка, адже з моменту російського вторгнення доменна система країни зазнала масованих кібератак. І це не лише офіційні сайти влади, а й увесь доменний простір.

Нещодавно корпорація ICANN (міжнародна організація з управління доменними іменами) надала Україні мільйон доларів на підтримку стабільного функціонування української доменної системи під час війни.

Про то, хто потребує підтримки та як мають розподілити гроші, для Styler розказав власник найбільшого реєстратора України NIC.UA Андрій Хветкевич.

Мільйон - багато чи мало для захисту доменної системи?

Це значна сума для доменної індустрії, проте недостатня, щоб допомогти всім учасникам ринку.

Зараз, через військові дії, клієнти відмовляються від продовження доменних імен, а реєстратори (як ми) та адміністратори доменних імен повинні оплачувати підтримку доменної системи (серверів) незалежно від того, чи продовжує клієнт домен чи ні.

Відбувається дуже великий спад реєстрацій та продовження доменів і дуже складно справлятися з оплатою за інфраструктуру, зарплати, захист від атак, та інші витрати.

В Україні 130 реєстраторів та близько 10 адміністраторів. Якщо цей мільйон поділити між реєстраторами та адміністраторами - кожна компанія отримає близько 7 тисяч.

Як ICANN обирали, кому дати гроші? Чи не осядуть вони у когось у кишені?

Поки що не зрозуміло, як вибрали чи оберуть, кому перераховувати допомогу. Компанія ICANN перерахувала гроші до компанії Emergency Telecom Cluster ETC. Яке відношення ця компанія має до доменної системи України - незрозуміло. Вона неактивна на ринку, ніхто про неї ніколи не чув.

Але у Мінцифри заявили, що отримали гроші й вони будуть витрачені "спільно з командами інтернет-провайдерів, адміністраторів та реєстраторів доменів".

Поки що ні з реєстраторами, ні адміністраторами доменів, ні з провайдерами ніхто не спілкувався.

Від імені всіх реєстраторів та адміністраторів України хочу заявити, що ми відкриті до діалогу, щоб гроші були витрачені на благо України.

Що ще треба зробити для підтримки доменної системи та чому це важливо для кожного з нас?

У зв'язку з війною всі бізнеси зараз у складній ситуації. На доменну систему України здійснюються постійні атаки з боку рашистських хакерів. DNS сервери виходять з ладу, але як адміністратори, так і реєстратори поки що справляються з атаками.

Всі ці атаки відбуваються для того, щоб вивести з ладу доменну систему, і якщо це станеться, то масово почнуться проблеми доступу до українських вебсайтів.

Особлива допомога потрібна адміністратору домену .UA - оскільки, якщо перестане працювати домен .UA то слідом за ним відключаться і GOV.UA, і COM.UA та інші.

Компанія Hostmaster вже розглядає можливість підняти ціни, щоб забезпечити оплату кореневих серверів, але поки що прийнято рішення не піднімати ціни, щоб не погіршити ситуацію. І саме зараз ця допомога, цей мільйон - є дуже актуальною.

Ми сподіваємося, що гроші будуть витрачені розумно, та не осядуть у когось в кишенях.