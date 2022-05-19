Блокувань українського контенту у Facebook та Instagram буде значно менше, - Федоров

Український контент у Facebook та Instagram блокуватимуть значно менше. Зокрема, це стосується матеріалів про полк "Азов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

Про це він розповів після зустрічі з Ніком Клеггом - президентом Meta з глобальних питань.

Федоров зазначив, що наразі вже досягли певних домовленостей і багато рішень буде у найближчий час.