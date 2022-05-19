Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Федоров зазначив, що в умовах воєнного часу Мінцифра продовжує здійснювати проєвропейські реформи і спрощувати отримання послуг, а також забезпечувати зручний сервіс і скорочувати бюрократію і корупцію.

"Ми постійно працюємо над запуском нових послуг і сервісів навіть в умовах війни. І готові ділитися набутим досвідом з європейськими колегами, щоб зробити внесок у розвиток цифрового майбутнього ЄС. Україна зацікавлена у взаємосумісності наших цифрових документів з європейськими. Наша команда вже активно працює з європейськими партнерами по розробці Європейського гаманця цифрової ідентифікації (European Digital Identity Wallet)", - зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС. І запропонував почати переговори з цього питання на двосторонньому рівні.

"Вважаємо це логічним продовженням нашої спільної роботи з інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС", - додав Федоров.