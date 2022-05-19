Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров
Інтеграція в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу - одна з пріоритетних цілей українського уряду.
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Федоров зазначив, що в умовах воєнного часу Мінцифра продовжує здійснювати проєвропейські реформи і спрощувати отримання послуг, а також забезпечувати зручний сервіс і скорочувати бюрократію і корупцію.
"Ми постійно працюємо над запуском нових послуг і сервісів навіть в умовах війни. І готові ділитися набутим досвідом з європейськими колегами, щоб зробити внесок у розвиток цифрового майбутнього ЄС. Україна зацікавлена у взаємосумісності наших цифрових документів з європейськими. Наша команда вже активно працює з європейськими партнерами по розробці Європейського гаманця цифрової ідентифікації (European Digital Identity Wallet)", - зазначив Федоров.
Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС. І запропонував почати переговори з цього питання на двосторонньому рівні.
"Вважаємо це логічним продовженням нашої спільної роботи з інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС", - додав Федоров.
Нагадаємо, мобільні оператори і Минцифра запустили тестування національного роумінгу.
Ми також писали про те, що на четвертий день війни Росії проти України українська сторона попросила відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС.
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