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Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров

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Четвер 19 травня 2022 01:34
Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС, - Федоров Фото: Україна прагне в інтеграцію до Єдиного цифрового ринку ЄС (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Інтеграція в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу - одна з пріоритетних цілей українського уряду.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Маргрет Вестагер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Федоров зазначив, що в умовах воєнного часу Мінцифра продовжує здійснювати проєвропейські реформи і спрощувати отримання послуг, а також забезпечувати зручний сервіс і скорочувати бюрократію і корупцію.

"Ми постійно працюємо над запуском нових послуг і сервісів навіть в умовах війни. І готові ділитися набутим досвідом з європейськими колегами, щоб зробити внесок у розвиток цифрового майбутнього ЄС. Україна зацікавлена у взаємосумісності наших цифрових документів з європейськими. Наша команда вже активно працює з європейськими партнерами по розробці Європейського гаманця цифрової ідентифікації (European Digital Identity Wallet)", - зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в приєднанні до роумінгового простору ЄС. І запропонував почати переговори з цього питання на двосторонньому рівні.

"Вважаємо це логічним продовженням нашої спільної роботи з інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС", - додав Федоров.

Нагадаємо, мобільні оператори і Минцифра запустили тестування національного роумінгу.

Ми також писали про те, що на четвертий день війни Росії проти України українська сторона попросила відключити російських операторів від роумінгу в країнах ЄС.

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Михайло Федоров
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