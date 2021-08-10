"Золоті українці": найуспішніші олімпійці всіх часів

А зараз ми пропонуємо згадати найгучніші імена в історії Олімпіад наших співвітчизників. Адже Україна славиться спортсменами й деякі їхні рекорди досі ніхто не може побити!

Але за кожним падінням йде, як відомо, зліт. І всі наші гучні перемоги ще попереду.

Олімпійські ігри 2020 стали не найкращими для українських спортсменів. Українці отримали всього одну золоту медаль, 6 срібних і 12 бронзових. Однак наші спортсмени показали високий рівень підготовки і їх перемоги були дуже яскравими - Жан Беленюк став першим депутатом, який приніс олімпійське " золото "Україні, а 19-річна Ярослава Магучіх стала наймолодшою спортсменкою, яка принесла Україні "бронзу" у стрибках у висоту. Загалом Україна здобула 19 медалей і потрапила до першої 20-ки. Для порівняння - на минулих Олімпійських іграх українські спортсмени отримали всього 11 медалей.

Яна Клочкова

Цей список по праву очолить дівчина, чиє ім'я знає кожен громадянин країни. Це Яна Клочкова. Уродженка Сімферополя, перебравшись до Харкова, почала активно тренуватися з плавання з малих років. Через деякий час, її ім'я прогриміло на весь світ і прославило Україну. Спортсменка завоювала 3 медалі на Олімпійських Іграх в Сіднеї, з них дві золотих і одну срібну. Українка встановила світовий рекорд на 400 м і рекорд Європи на 200 м з комплексного плавання. І все завдяки не тільки її фізичним даним і нескінченному прагненню перемогти, але і її тренерам – заслуженим працівникам фізичної культури Кожух Ніни Федорівни та Кожух Олександра Омеляновича.

У сумі Клочкова має цілих 50 рекордів України - з комплексного плавання, вільного стилю, естафетного плавання, плавання на спині та батерфляєм в дистанціях від 100 до 1500 метрів. Прізвисько "Золота рибка" ідеально підходить Яні. У 2003 році Яна завоювала титул чемпіонки світу. На Олімпіаді в Афінах у 2004 році Клочкова знову стала дворазовою олімпійською чемпіонкою (200 і 400 м) і була визнана кращою плавчихою року у світі. Того ж року спортсменку нагородили найвищою відзнакою країни – званням Героя України. Це найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор.

Лілія Подкопаєва

Ця тендітна 17-річна дівчина-гімнастка на Іграх в Атланті завоювала відразу дві золоті медалі в 1996 році, вигравши абсолютну першість зі спортивної гімнастики, змусила стоячи аплодувати президента Америки Білла Клінтона і 45 тисяч глядачів. Після цього успіху Ліля ще зуміла додати до своїх досягнень на цій Олімпіаді золото у вільних вправах і срібло на колоді.

Авторський елемент Лілії Подкопаєвої - "подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів" - досі у світі ніхто не повторив. Захоплюючись її талантом, майстерністю, працьовитістю і чарівністю, з подачі американців шанувальники в різних куточках планети називають її Леді Под. Переможниця в номінації "Спортсмен року" (1996). У 2008-му ім'я Лілії Подкопаєвої увічнили у Всесвітньому Залі Слави (США). Нагороджена відзнакою Президента і численними орденами, і медалями.

Сергій Бубка

За свою спортивну кар'єру Сергій Бубка бив світові рекорди в цілому 35 разів! Навіть на цей момент Сергій Назарович - чинний рекордсмен світу: почавши серію зі світових рекордів в 1984 році, Бубка справно видавав по кілька рекордів на рік до 1994-го. Саме він перший в історії легкоатлет зі стрибків з жердиною, якому вдалося перелетіти шестиметрову позначку. Заслужене "золото" Олімпіади Бубка взяв у Сеулі. Всього ж за свою кар'єру вище шести метрів він злітав аж 44 рази.

Саме Сергій Бубка включений в Книгу рекордів Гіннесса як легкоатлет, на рахунку якого найбільша кількість світових досягнень. У 2001 році Сергію Бубці було надано звання Героя України. Названий найвидатнішим спортсменом сучасності.

Брати Клички

Володимир і Віталій Кличко вже довгі роки є символами боксу в Україні. Обидва завоювали неймовірну кількість нагород і титулів. Першим чемпіоном Олімпійських ігор з боксу в історії незалежної України став Володимир Кличко. Вигравши золоту медаль на Олімпіаді 1996 в Атланті, став першим європейцем, який зумів завоювати вищу нагороду в суперважкій вазі - понад 91 кг. З 1996 року по 2017 рік, коли Володимир Кличко виступав на рингу, він завоював 6 різних титулів у важкій ваговій категорії, двічі Володимир завойовував титули чемпіона світу в суперважкій вазі – у 2000-му і 2006-му роках.

Віталій Кличко - шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, неодноразовий чемпіон Європи серед професіоналів, Інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC.

У 1999 році внесений до Книги рекордів Гіннеса як перший чемпіон світу в суперважкій ваговій категорії. 2011 році Віталію і Володимиру вдалося здійснити, здавалося, фантастичну мрію - зібрати всі найпрестижніші чемпіонські пояси в суперважкій вазі в одній родині.

Олександр Усик

Ще одна гордість українців - боксер-професіонал. Він став олімпійським чемпіоном у 2012 році. Всі тоді його запам'ятали завдяки не тільки завдяки перемозі в іграх, а й по справжньому українському гопаку, який Усик танцював після фінального поєдинку. Він є лідером рейтингу важковаговиків за версією AIBA 2011-2012 років, чемпіон світу у 2011році, чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі у 2016 чемпіон світу. Лідер рейтингу важковаговиків за версією AIBA 2011-2012 років.

Максим Яровий

Наші Параолімпійці - це привід для гордості України. Один з них Максим. Кубок світу у Фінляндії у 2014 році приніс спортсмену "золото" і "срібло" з лижних перегонів. На зимових Паралімпійських іграх 2014 року в Сочі - Максим Яровий дворазовий срібний призер в біатлоні та в лижних перегонах і бронзовий призер в лижному спринті. З кожного чемпіонату світу з лижних перегонів і біатлону Максим привозить безліч золотих, срібних і бронзових медалей. На XII зимовій Паралімпіаді-2018 в Пхенчхані українець посів перше і третє місця в лижних перегонах. Ця людина - сильна духом!

Так, завдяки нашим спортсменам мільйони жителів земної кулі навчилися ідентифікувати синьо-жовтий прапор, знаходити Україну на карті та правильно вимовляти її ім'я. Українські спортсмени за 30 років незалежності зробили, напевно, більше, ніж політики, дипломати, та інші для утвердження України в геополітичному просторі. Вони часто всупереч, а не завдяки, мчали швидше, злітали вище, досягаючи кульмінаційної точки своїх перемог на Олімпіадах.