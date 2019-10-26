Україна переходить на зимовий час: коли і навіщо переводити годинник

Переведення годинників на зимовий час (Фото: колаж РБК-Україна)

Переведення годинників в Україні на зимовий час може стати останнім

Перехід на зимовий час 2019 року в Україні відбувається в останню неділю жовтня в ніч проти 27-го о четвертій годині. Таким чином українці зможуть поспати на годину довше. В цьому році практика переведення годинників на зимовий/літній час може стати останньою через відмову від переходу в Євросоюзі.

Переведення годинників регламентується постановою уряду "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

У березні цього року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Законодавство ЄС зобов'язує країни-учасниці переводити годинники в останню неділю березня - на літній час - і останню неділю жовтня - на зимовий. Після скасування переведення годинника країни ЄС не зможуть самостійно робити це протягом року, але їм дадуть право вирішити, в якому часовому поясі перебувати.

Переведення годинників на зимовий час (Фото: РБК-Україна)

Переведення годинників двічі на рік відбувався за великим рахунком заради економії електроенергії. Англійці були першими, хто почав практикувати сезонний час, і поступово їх приклад наслідували багато інших країн. Втім, з часом стало зрозуміло, що економія від переведення часу порівняно невелика - 1-3%.

Наразі в сучасному світі стало очевидно, що фактично ніякої економії не відбувається, і від сезонного переведення часу відмовилися такі країни як Бразилія, Китай, Японія, Ісландія, РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Азербайджан, більшість країн Африки та деякі штати США.

Переведення годинників на зимовий час (Фото: колаж РБК-Україна)

Треба сказати, що перехід на літній і зимовий час не завжди добре позначається на здоров'ї людини. Швидко перебудуватися до нового режиму дня не легко, і іноді можливо погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну.

Експерти зазначають, що перехід на зимовий час переноситися людиною простіше і легше, ніж на літній, але все одно до нового режиму організм звикає протягом двох тижнів. З цієї причини готуватися до переходу на зимовий час потрібно заздалегідь.

Хоч з переходом на зимовий час можна поспати на годину довше, організм не встигає адаптуватися до нового режиму за вихідні. Через це протягом робочого тижня може порушитися режим сну, з'явитися нездужання і почуття надмірної втоми.

Щоб уникнути зайвих неприємностей і налаштувати свій режим, вам необхідно відрегулювати освітлення в будинку. Відкривати штори, щойно прокинетеся, а ввечері, навпаки, затемнити кімнату. Обмежити споживання кофеїну та алкоголю, а також стежити за загальним станом протягом дня.