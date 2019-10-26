Украина переходит на зимнее время: когда и зачем переводить часы

Перевод часов на зимнее время (Фото: коллаж РБК-Украина)

Перевод часов в Украине на зимнее время может стать последним

Переход на зимнее время 2019 году в Украине происходит в последнее воскресенье октября в ночь на 27-е в четыре часа. Таким образом украинцы смогут поспать на один час дольше. В этом году практика перевода часов на зимнее/летнее время может стать последней из-за отказа от перехода в Евросоюзе.

Перевод часов регламентируется постановлением правительства "О порядке исчисления времени на территории Украины" еще от 13 мая 1996 года.

В марте этого года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Законодательство ЕС обязывает страны-участницы переводить время в последнее воскресенье марта - летнее время - и последнее воскресенье октября - на зимнее. После отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе находиться.

Перевод часов на зимнее время (Фото: РБК-Украина)

Перевод часов дважды в год происходил по большому счету ради экономии электроэнергии. Англичане были первыми, кто стал практиковать сезонное время, и постепенно их примеру последовали многие другие страны. Впрочем, со временем стало понятно, что экономия от перевода времени сравнительно небольшая - 1-3%.

Сейчас в современном мире стало очевидно, что фактически никакой экономии не происходит, и от сезонного перевода времени отказались такие страны как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, большинство стран Африки и некоторые штаты США.

Перевод часов на зимнее время (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нужно сказать, что переход на летнее и зимнее время не всегда хорошо сказывается на здоровье человека. Быстро перестроиться к новому режиму дня не легко, и иногда возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

Эксперты отмечают, что переход на зимнее время переноситься человеком проще и легче, чем на летнее, но все равно к новому режиму организм привыкает в течение двух недель. По этой причине готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее.

Хоть с переходом на зимнее время можно поспать на час дольше, организм не успевает адаптироваться к новому режиму за выходные. Из-за этого в течение рабочей недели может нарушиться режим сна, появиться недомогание и чувство чрезмерной усталости.

Чтобы избежать лишних неприятностей и настроить свой режим, вам необходимо отрегулировать освещение в доме. Открывать шторы, как только проснетесь, а вечером, напротив, затемнить комнату. Ограничить потребление кофеина и алкоголя, а также следить за своим общим состоянием в течение дня.