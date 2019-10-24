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Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця місяця

STYLERЖиття    24.10.2019 - 06:25
Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця місяця
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку закінчення жовтня 2019 принесе несподівані сюрпризи - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 повідає, для кого з представників зодіакального кола кінець жовтня стане по-справжньому доленосним періодом. Відомий астролог Павло Глоба виділив два знака Зодіаку у своєму астрологічному прогнозі, в житті яких відбудуться несподівані і приємні зміни.

Леви

Леви до кінця місяця нарешті розгребуть накопичені проблеми і зможуть насолодитися значними бонусами за минулі праці й заслуги. Астролог вважає, що наприкінці жовтня до Левам прийде справжнє і заслужене визнання. Тим не менш, Глоба не рекомендує спочивати на лаврах і розслаблятися. Щоб закріпити успіх кінця жовтня доведеться ще трохи попрацювати.

Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться до кінця місяця

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козероги

У Козерогів в кінці жовтня все може піти не за планом. Але подібний життєвий експромт виявиться напрочуд вдалим. Так, вони можуть різко змінити місце роботи чи знайти нових вірних друзів. У будь-якому випадку, Павло Глоба впевнений, що будь-які зміни останніх днів жовтня підуть Козерогам лише на користь. Також астролог нагадав представникам знака, що в цей період важливо пам'ятати про сім'ю.

Варто відзначити, що раніше Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, яким наприкінці жовтня уготовані справжні випробування.

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