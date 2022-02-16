ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна відкинулася в новому рейтингу Євробачення 2022. Оцініть пісні наших конкурентів

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 18:51
Україна відкинулася в новому рейтингу Євробачення 2022. Оцініть пісні наших конкурентів Колаж РБК-Україна: змінився прогноз букмекерів про переможця Євробачення 2022
Автор: Володимир Костирін

Гучна історія з дискваліфікованою за порушення правил Нацвідбору Аліною Паш, яка тепер не представлятиме Україну на Євробаченні 2022 в Італії, очікувано відбилася на і прогнозі букмекерів, які оновили дані про ставки на перемогу в міжнародному музичному конкурсі.

Україна тепер втратила кілька пунктів, опустившись в таблиці фаворитів, йдеться на сайті Євробачення.

Якщо раніше нашій країні букмекери пророкували 2-е місце відразу після оголошення імені переможниці фіналу Нацвідбору 12 лютого, на якому Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків" отримала найвищий результат (15 балів), тепер Україна опустилася на 4-е місце.

Так, 16 січня перед нашою країною в оновленому прогнозі вказані Польща (3 місце) і Швеція (2 місце). А лідер, на думку букмекерів, залишається колишнім - представники країни-господині нинішнього Євробачення італійські артисти Mahmood & Blanco з композицією "Brividi".

Україна відкинулася в новому рейтингу Євробачення 2022. Оцініть пісні наших конкурентів

Оновлений прогноз букмекерів про фаворитів Євробачення 2022 (фото: скрін eurovisionworld.com)

Які пісні вже представлені учасниками Євробачення 2022

Звернемо увагу, що пісні в таблиці фаворитів все одно мало хто представив. Зокрема, в топ-10 відомі твори тільки в Італії та Іспанії.

Давайте ознайомимося з усіма представленими композиціями конкурентів України на Євробаченні 2022.

Ось трек "Brividi" представників Італії Mahmood & Blanco, яким букмекери пророкують 1 місце.

Іспанії букмекери дають 10-е місце. Ось так звучить пісня Шанель "SloMo".

А це композиція "Eat Your Salad" від представників Латвії Citi Zēni (їм зараз пророкують 23-е місце).

Артистка з Литви Моніка Лю представить на конкурсі пісню "Sentimentai" (їй дають 26 місце).

Представниця Ірландії Брук Скалліон виконає трек "That's Rich" (27-е місце).

Співак Степан з Естонії покаже на конкурсі пісню "Hope" (28-е місце).

Ізраїльський артист Майкл Бен Девід виконає пісню "I. M." (32-е місце).

Колектив We Are Domi з Чехії підготував на конкурс трек "Lights Off" (33-е місце).

Відома багатьом українцям група з Молдови Zdob şi Zdub у колаборації з Fraţii Advahov покаже пісню "Trenuleţul" (34-е місце).

Від Албанії виступить Ronela Hajati з композицією "Sekret" (36-е місце).

Представниця Північної Македонії співачка Андреа виконає пісню "Circles" (39-е місце).

Замикає таблицю букмекерів представник Болгарії колектив Intelligent Music Project з піснею "Intention" (41-е місце).

Нагадаємо, 66-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали та Гранд Фінал (10, 12, 14 травня).

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

  • Україна
  • Албанія
  • Вірменія
  • Велика Британія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія

Також нагадаємо, як звучить пісня "Тіні забутих предків" української артистки Alina Pash, з якою вона планувала виграти Євробачення 2022...

І який твір срібних призерів фіналу Нацвідбору групи KALUSH Orchestra, адже, найімовірніше, саме їх "Стефанія" і прозвучить на міжнародному конкурсі в Турині...

...Проте не факт. Що саме вирішать в оргкомітеті "Суспільного" після гучного скандалу з Аліною Паш про представника України на Євробаченні 2022, ми дізнаємося найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що після скандалу з Аліною Паш через поїздку в окупований Крим і підробку документів від прикордонників учасника її основного конкурента в національному відборі - групи KALUSH Orchestra - теж звинуватили в гастролях по Росії. Однак він вже розставив всі крапки над "і".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення KALUSH Алина Паш Рейтинг
LITE
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023