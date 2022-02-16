Україна відкинулася в новому рейтингу Євробачення 2022. Оцініть пісні наших конкурентів
Гучна історія з дискваліфікованою за порушення правил Нацвідбору Аліною Паш, яка тепер не представлятиме Україну на Євробаченні 2022 в Італії, очікувано відбилася на і прогнозі букмекерів, які оновили дані про ставки на перемогу в міжнародному музичному конкурсі.
Україна тепер втратила кілька пунктів, опустившись в таблиці фаворитів, йдеться на сайті Євробачення.
Якщо раніше нашій країні букмекери пророкували 2-е місце відразу після оголошення імені переможниці фіналу Нацвідбору 12 лютого, на якому Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків" отримала найвищий результат (15 балів), тепер Україна опустилася на 4-е місце.
Так, 16 січня перед нашою країною в оновленому прогнозі вказані Польща (3 місце) і Швеція (2 місце). А лідер, на думку букмекерів, залишається колишнім - представники країни-господині нинішнього Євробачення італійські артисти Mahmood & Blanco з композицією "Brividi".
Оновлений прогноз букмекерів про фаворитів Євробачення 2022 (фото: скрін eurovisionworld.com)
Які пісні вже представлені учасниками Євробачення 2022
Звернемо увагу, що пісні в таблиці фаворитів все одно мало хто представив. Зокрема, в топ-10 відомі твори тільки в Італії та Іспанії.
Давайте ознайомимося з усіма представленими композиціями конкурентів України на Євробаченні 2022.
Ось трек "Brividi" представників Італії Mahmood & Blanco, яким букмекери пророкують 1 місце.
Іспанії букмекери дають 10-е місце. Ось так звучить пісня Шанель "SloMo".
А це композиція "Eat Your Salad" від представників Латвії Citi Zēni (їм зараз пророкують 23-е місце).
Артистка з Литви Моніка Лю представить на конкурсі пісню "Sentimentai" (їй дають 26 місце).
Представниця Ірландії Брук Скалліон виконає трек "That's Rich" (27-е місце).
Співак Степан з Естонії покаже на конкурсі пісню "Hope" (28-е місце).
Ізраїльський артист Майкл Бен Девід виконає пісню "I. M." (32-е місце).
Колектив We Are Domi з Чехії підготував на конкурс трек "Lights Off" (33-е місце).
Відома багатьом українцям група з Молдови Zdob şi Zdub у колаборації з Fraţii Advahov покаже пісню "Trenuleţul" (34-е місце).
Від Албанії виступить Ronela Hajati з композицією "Sekret" (36-е місце).
Представниця Північної Македонії співачка Андреа виконає пісню "Circles" (39-е місце).
Замикає таблицю букмекерів представник Болгарії колектив Intelligent Music Project з піснею "Intention" (41-е місце).
Нагадаємо, 66-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали та Гранд Фінал (10, 12, 14 травня).
Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:
- Україна
- Албанія
- Вірменія
- Велика Британія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
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