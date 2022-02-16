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Аліна Паш не відмовлялася від Євробачення, її дискваліфікували, - організатори Нацвідбору

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Середа 16 лютого 2022 17:10
Аліна Паш не відмовлялася від Євробачення, її дискваліфікували, - організатори Нацвідбору Аліна Паш "всіх переграла" (фото: instagram.com/alinapash)
Автор: Styler

Заява Аліни Паш про те, що вона сама зняла свою кандидатуру як представника України на Євробаченні 2022, маніпулятивна. Насправді ж співачку просто дискваліфікували за порушення правил Нацвідбору.

Такий висновок випливає з офіційної заяви оргкомітету національного відбору, озвученої 16 лютого на сайті Суспільного.

Що ж кажуть організатори Нацвідбору

У оргкомітеті, посилаючись на пункт правил проведення Нацвідбору №3.4, заявили, що Аліна не їде на Євробачення через подання нею недостовірної інформації.

Аліна Паш не відмовлялася від Євробачення, її дискваліфікували, - організатори Нацвідбору

Скриншот

Підставою для прийняття такого рішення оргкомітетом стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби від 16 лютого 2022 року щодо недостовірності інформації, яка була надана суспільному мовнику командою Паш.

Аліна Паш не відмовлялася від Євробачення, її дискваліфікували, - організатори Нацвідбору

Відповідь ДПСУ організаторам Нацвідбору (corp.suspilne.media)

Артистка, кажуть організатори, висловила згоду з таким рішенням.

"Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів", - йдеться у заяві.

Тобто, потенційно представляти Україну на Євробаченні 2022 може хто завгодно: Kalush Orchestra, Wellboy, Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic чи Roxolana.

Більше всього шансів у Kalush Orchestra, які перемогли в національному відборі за результатами глядацького голосування.

Остаточне рішення буде ухвалене на засіданні Наглядової ради НСТУ у п'ятницю, 18 лютого. Там також обговорять ситуацію, що склалася навколо національного відбору.

"Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший", - сказав голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький.

Нагадаємо, що Аліна Паш у своєму Instagram написала в середу, що "не хоче віртуальної війни та хейту", який на неї виливається останніми днями.

"Головна війна зараз - це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль", - написала зірка.

Раніше Аліна Паш зробила заяву про загрозу вторгнення Росії в Україну.

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