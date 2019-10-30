В Україні скасують лікарняні: що буде замість довідок

В Україні не буде лікарняних (Колаж РБК-Україна)

В Україні в найближчому майбутньому планують позбутися паперових лікарняних листів

В Україні незабаром планують скасувати паперові лікарняні листи. Про це повідомив новий міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, в країні введуть електронний облік лікарняних. За допомогою такого нововведення планують позбутися від підроблених документів (довідок).

"Повністю перевести їх в електронну форму поки не вийде, але ми зможемо зробити електронний облік лікарняних і за рахунок цього позбудемося їх підробок. Через підробки роботодавці і держава витрачають зайві гроші на виплати", - сказав Дубілет.

Незабаром українцям не доведеться йти в поліклініку, щоб закрити лікарняний, досить буде подзвонити і сказати, що одужав. Довідки замінить електронний реєстр лікарняних.

В Україні можна буде віддалено закрити лікарняний

"До лікаря для цього не треба буде йти. Ти зможеш подзвонити лікарю і сказати: "Я одужав, закривайте, я хочу на роботу", - сказав Дубілет.

Меддовідка також буде доступна в електронній формі, адже за реформи планують позбутися від бланків суворої звітності.

"Також ми зможемо позбавитися від бланків суворої звітності, на яких ці лікарняні робляться. З ними ціла епопея: з 1990-х років кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях. Якщо ми зробимо електронну систему, можна буде на будь-якому аркуші А4 все це виписувати, тому що медична довідка буде доступна в електронній формі", - підсумував Дмитро Дубілет.