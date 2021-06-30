Україна радіє: реакція на перемогу команди Шевченка в історичному матчі на Євро 2020 (відео)

Президент Володимир Зеленський у своєму вітальному повідомленні після такої гри висловив сподівання, що Україна, можливо, відзначатиме вікторію й у фіналі Євро 2020.

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату: Ми вболівали за вас усією душею! Ми дякуємо вам від усього серця! Ми пишаємось вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги! І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро! Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були ми. Україно!"- написав глава держави у своєму Facebook.

Також з'явилося відео, як футболісти збірної влаштували "переможні танці" після матчу.

Відео: гравці збірної України радісно танцюють після переможного матчу з командою Швеції на Євро 2020

Не дивно, що синьо-жовті так радіють, адже гра зі збірною Швеції була дійсно дуже активною і напруженою. Так, після того, як ще в першому таймі Олександр Зінченко після пасу Андрія Ярмоленка відкрив рахунок, шведські спортсмени ще більше активізувалися, і незабаром побили гол у ворота Бущана. А підсумок матчу визначився в додатковий час другого екстра-тайму, коли нападник Артем Довбик забив фантастичний гол у ворота суперників...

Відео: переможний гол Довбика на матчі Євро 2020 Україна - Швеція 29 червня

... викликавши просто шквал оплесків на полі у Великій Британії, і вибух неймовірних емоцій в українських містах.

Відео: вболівальники у фан-зоні Києва радіють підсумку матчу Україна - Швеція 29 червня

А ось так зустрічали переможний гол у фан-зоні Одеси, де тисячі вболівальників зібралися перед екраном і стежили за грою.

Відео: тисячі одеситів у фан-зоні радіють перемозі України в матчі проти Швеції на Євро 2020

У мережі також посипалися захоплені пости від відомих діячів культури, з найтеплішими побажаннями.

Фото: скріншоти

Збірна України перемогла Швецію в матчі 29 червня на Євро 2020 (фото: facebook.com/zbirna.ua)

Тепер українській футболістів чекає матч зі збірною Англії 3 липня, який відбудеться о 22:00 (за київським часом).