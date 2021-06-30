Украина ликует: реакция на победу команды Шевченко в историческом матче на Евро 2020 (видео)

Президент Владимир Зеленский в своем поздравительном сообщении после такой игры высказал надежду, что Украина, возможно, будет отмечать викторию и в финале Евро 2020.

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата: Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы! И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро! Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина!" - написал глава государства в своем Facebook.

Также появилось видео, как футболисты сборной устроили "победные танцы" после матча.

Видео: игроки сборной Украину радостно танцуют после победного матча с командой Швеции на Евро 2020

Неудивительно, что сине-желтые так ликуют, ведь игра со сборной Швеции была действительно очень активной и напряженной. Так, после того, как еще в первом тайме Александр Зинченко после паса Андрея Ярмоленко открыл счет, шведские спортсмены еще больше активизировались, и вскоре побили гол в ворота Бущана. А итог матча определился в добавочное время второго экстра-тайма, когда нападающий Артем Довбык забил фантастический гол в ворота соперников...

Видео: победный гол Довбика на матче Евро 2020 Украина - Швеция 29 июня

... вызвав просто шквал аплодисментов на поле в Великобритании, и взрыв невероятных эмоций в украинских городах.

Видео: болельщики в фан-зоне Киева радуются итогу матча Украина - Швеция 29 июня

А вот так встречали победный гол в фан-зоне Одессы, где тысячи болельщиков собрались перед экраном и следили за игрой.

Видео: тысячи одесситов в фан-зоне ликуют победе Украины в матче против Швеции на Евро 2020

В сети также посыпались восхищенные посты от известных деятелей культуры, с самыми теплыми пожеланиями.

Фото: скриншоты

Сборная Украины победила Швецию в матче 29 июня на Евро 2020 (фото: facebook.com/zbirna.ua)

Теперь украинским футболистам предстоит матч со сборной Англии 3 июля, который состоится в 22:00 (по киевскому времени).