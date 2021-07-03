Україна - Англія: коментатор дав прогноз на надважливий матч Євро 2020

Збірна України зустрінеться з командою Англії в 1/4 фіналу Євро 2020 на полі "Стадіо Олімпіко" в Римі 3 липня, де підопічних Андрія Шевченка у відповідальному матчі чекає непроста боротьба за путівку до півфіналу чемпіонату.

Які шанси у синьо-жовтих здобути перемогу в цьому надважливому поєдинку - розповів Styler відомий футбольний коментатор MEGOGO Вадим Скічко.

Прогноз на матч Україна - Англія

Суперник в України надзвичайно сильний, із такою збірною жовто-сині ще не зустрічалася на цьому Євро, зазначив експерт.

"Нідерланди, Швеція, Австрія - не такої потужності, а про Північну Македонію взагалі немає сенсу говорити. Англія - це найсильніший суперник, який тільки міг би бути у збірної України на цій стадії змагань", - розповів Скічко.

Він звернув увагу, що після того, як з'ясувалися чвертьфіналі пари в Євро, Англію вважають найголовнішим претендентом на перемогу у цьому турнірі. Півфінали і фінал відбудуться на "Вемблі", тобто вдома в англійців. Тому їм треба у Римі перемагати, проходити Україну і грати півфінальний, а може й фінальний поєдинок у себе вдома. Тож мотивація у них просто захмарна! Окрім того, це молода і дуже амбіційна команда.

Гарет Саутгейт має просто безмежну довіру і від вболівальників, і від футбольних англійських функціонерів. Зараз складається дуже стійке враження, що нинішня збірна Англії може переписати історію.

"Остання перемога на великому турнірі в англійців була ще в 1966 році, відтоді вони лише страждають, лише вірять... Але ця віра закінчується десь на стадії півфіналу. А зараз вихід до півфіналу - не просто завдання мінімум, а те, що англійці собі уже давно запланували", - говорить фахівець.

Звичайно, на руку збірній України може зіграти те, що англійці ніби як недооцінюють українців або вважають справу зробленою. Проте це не так! Україна довела, що навіть у не зовсім сприятливих умовах здатна здобувати потрібний результат, як було у другому таймі в матчі з Нідерландами чи у поєдинку зі Швецією.

"У жовто-синіх, однозначно, є характер, і вони можуть дотискати. Але знову звертаю вашу увагу на те, що нинішня збірна Англії надзвичайно потужна команда", -.вказав Скічко.

У майбутньому матчі є кілька важливих фактів:

Перше - це те, що Англія стала єдиною збірною, яка на цьому Євро ще не пропускала м'ячів. Єдина команда з ідеальним захистом.

Другий факт - збірна України дуже важко грає матчі під навантаженням із малою паузою між поєдинками. Про це, зокрема, говорив Андрій Шевченко. Тобто, важко грати другі матчі в кваліфікації. Наприклад, коли ти зіграв один матч, а далі три-чотири дні граєш наступний поєдинок. Так, між матчем зі шведами і матчем з англійцями пауза всього чотири дні. І було помітно наскільки фізично українці підсіли під завершення гри зі шведами. Та сама історія була проти австрійців.

"Тому ось ці кілька факторів можуть зіграти не на користь України. Гадаю, що англійці переможуть в основний час і вийдуть далі, тому що вони фаворити і здатні це довести, адже команда у них просто надзвичайно сильна", - розповів Скічко.

Вадим Скічко (фото: instagram.com/vadym_skichko)

Цікаві факти про матч Україна - Англія

Футбольний поєдинок стартує на стадіоні "Стадіо Олімпіко" в Римі о 22:00 за київським часом. Трансляцію матчу вестимуть на телеканалі "Україна".

В Італії зараз діють жорсткі карантинні обмеження, тому вболівальників з інших країн підтримати команди не пустять.

Нинішній матч для англійців стане першим на Євро, в якому команді доведеться грати на чужому полі, тому вони будуть позбавлені переваги домашнього поля.

До гри проти Англії готувалися 24 футболісти. Втім, як зауважив вчора головний тренер Андрій Шевченко, через ушкодження з британцями не зможе зіграти Олександр Зубков.

Стадіон "Стадіо Олімпіко" в Римі, де відбудеться матч Україна - Англія (фото Павла Кубанова / uaf.ua)

Також пропустить гру нападник збірної України Артем Бесєдін після травми, отриманої в минулому матчі зі шведами - футболіст вибув на пів року через перелом і пошкодження зв'язок коліна, які йому завдав Маркус Даніельссон.

Раніше, перед тим як стати головним тренером нашої збірної, Андрій Шевченко вже забивав англійцям у 2009 році. Та й особливості британського футболу Шева знає не з чуток, пробувши у складі команди "Челсі" з 2006 по 2008 рік.