Україна - Англія: букмекери визначили переможця матчу

Збірна України зустрінеться з командою Англії у матчі 1/4 фіналу Євро 2020 на стадіоні в Римі 3 липня. Для синьо-жовтих гра, за всією видимістю, може стати досить напруженою, хоча й англійці вперше за турнір позбудуться переваги домашнього поля. Букмекери оцінили шанси підопічних Андрія Шевченка взяти гору в матчі, закріпивши успіх після перемоги над шведами.

Які приймаються ставки напередодні змагання, і який прогноз аналітиків на результат гри - читайте в матеріалі нижче.

У букмекерських конторах вважають, що збірна Україна в матчі з англійцями не зможе стати тріумфатором.

Так, в компанії Parimatch перемогу команди Англії в цьому поєдинку оцінює коефіцієнтом 1,45.

На те, що матч завершиться з нічийним рахунком, вказаний коефіцієнт 4,50.

Виграш збірної України значиться з коефіцієнтом 9,10.

У подвійному результаті коефіцієнти подані такі: Україна не програє 3,00 / нічиї не буде 1,2 / Англія не програє 1,09.

Букмекери визначили переможця матчу Україна - Англія на Євро 2020 3 липня (фото :скрін parimatch.com)

Прогноз на матч букмекерів з Betfair теж не райдужний для українських уболівальників. Експерти вважають, що у британців набагато більше шансів перемогти в цій футбольній зустрічі.

Зокрема, на вікторію збірної Англії в основний час (90 хвилин) йде коефіцієнт 1,4.

Виграш збірної України оцінюється коефіцієнтом в 9,0.

На нічию вказується коефіцієнт 4,5.

Прогноз на додатковий час і серія пенальті:

Перемога збірної Англії йде з коефіцієнтом 1,2.

Перемога збірної України-4,5.

Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Англія 3 липня (фото: скрін betfair.com)

Британські букмекери на ladbrokes.com теж переконані у перемозі своїх футболістів у цьому матчі.

Так, на виграш збірної Англії в основний час йдуть ставки 4 до 9.

На перемогу українців у цій грі ставлять 15 до 2.

Нагадаємо, що матч Україна - Англія на Євро 2020 у Римі відбудеться 3 липня, трансляція розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на телеканалі "Україна". Вболівальників з обох країн не пустять до Італії через карантинні обмеження.